Palmeiras fatura premiação milionária ao avançar à semifinal da Copa do Brasil; veja
Verdão entrou na competição na quinta fase e já faturou uma boa quantia até aqui
O Palmeiras avançou para mais uma fase da Copa do Brasil e, com isso, embolsou mais uma quantia milionária na competição. Ao empatar sem gols com o Santos na Vila Belmiro, na noite desta quarta-feira (2), o time comandado por Abel Ferreira chegou à fase semifinal e receberá mais R$ 9 milhões da CBF.
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Em 2026, conforme o novo regulamento da competição, o Verdão entrou na Copa do Brasil a partir da quinta fase e faturou, inicialmente, R$ 2 milhões. Depois, por ter se classificado às oitavas de final, o time paulista recebeu mais R$ 3 milhões. Em seguida, com o avanço às quartas de final, foram garantidos outros R$ 4 milhões.
Até aqui, o Palmeiras acumulou R$ 18 milhões em premiações pela participação na Copa do Brasil. Se chegar à final, o clube ainda receberá mais R$ 34 milhões, caso fique com o segundo lugar. Porém, em caso de título, dispara para R$ 78 milhões. Ou seja, o campeão vai embolar R$ 96 milhões no total.
Até aqui, o Verdão enfrentou o Jacuipense, na quinta fase, e venceu por 3 a 0 e 4 a 1. Depois, eliminou o Fortaleza, vencendo o primeiro confronto por 3 a 0 e perdendo o segundo por 3 a 2. Por fim, passou pelo Peixe, e venceu o primeiro jogo por 3 a 0 e o segundo termou 0 a 0.
Agora, na fase semifinal, o Palmeiras vai enfrentar o Vasco, que passou pelo Vitória também na noite desta quarta-feira (2).
Premiação da Copa do Brasil 2026
- Quinta fase: R$ 2 milhões
- Oitavas de final: R$ 3 milhões
- Quartas de final: R$ 4 milhões
- Semifinal: R$ 9 milhões
- Vice-campeão: R$ 34 milhões
- Campeão: R$ 78 milhões
Desde 2025, a CBF ampliou significativamente a premiação da Copa do Brasil. Na edição passada, o Corinthians recebeu R$ 97,79 milhões pelo título. Em 2026, o campeão poderá alcançar uma premiação total de aproximadamente R$ 96 milhões, consolidando o torneio como o mais rentável do futebol brasileiro em termos de premiação.
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