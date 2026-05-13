Vidente crava resultados em jogos de Santos e São Paulo na Copa do Brasil

Coritiba e Santos, além de Juventude e São Paulo, se enfrentam na noite desta quarta-feira (13), pelos duelos de volta da Copa do Brasil. Antes da bola rolar, o tarólogo Luiz Filho, do canal Renascer das Cartas, apontou qual deve ser o cenário das partidas decisivas.

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Segundo a leitura feita pelo vidente, o confronto será bastante equilibrado, mas o Coritiba aparece com uma leve vantagem nas possibilidades de classificação. O primeiro duelo entre as equipes terminou empatado por 0 a 0, deixando a decisão completamente aberta para a partida no Couto Pereira.

Na conclusão da leitura, Luiz Filho afirmou enxergar o Coritiba "um pouquinho melhor" energeticamente para buscar a classificação, embora tenha reforçado que as cartas representam apenas possibilidades e não garantias definitivas.

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Tricolor encara o Juventude em decisão (Foto: Arte/ Lance!)

São Paulo aparece com vantagem diante do Juventude

No outro confronto analisado pelo canal, Juventude e São Paulo também duelam por uma vaga na próxima fase da Copa do Brasil.

Segundo a previsão divulgada pelo Renascer das Cartas, o São Paulo chega ao confronto com maiores possibilidades de avançar, principalmente pela capacidade de adaptação tática demonstrada nas cartas.

Para Luiz Filho, o Tricolor possui mais clareza nos momentos decisivos e tende a aproveitar melhor as oportunidades criadas ao longo do confronto, cenário que aumenta as chances de classificação da equipe na Copa do Brasil.

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