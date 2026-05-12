Santos reencontra Coritiba pela Copa do Brasil; veja retrospecto

O Santos volta a enfrentar o Coritiba após quase três semanas pelo duelo da quinta fase da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira (13), o Coxa recebe o Peixe no Couto Pereira, em Curitiba, às 19h30 (de Brasília), e deverá ter Neymar novamente entre os titulares.

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Na partida de ida, realizada no dia 22 de abril, as duas equipes empataram sem gols na Vila Belmiro. Agora, quem vencer garante a classificação para a próxima fase. Em caso de novo empate, a vaga será decidida nos pênaltis.

O Santos vem de vitória por 2 a 0 sobre o Red Bull Bragantino, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na Vila Belmiro, o Peixe venceu com gols de Neymar e Adonis Frías.

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Gabriel Bontempo atuando pelo Santos em duelo contra o Coritiba. (Foto: Raul Barletta/ Santos FC)

Retrospecto entre Santos x Coritiba:

63 jogos

Vitórias: 36

Empates: 12

Derrotas: 15

Gols pró: 110

Gols sofridos: 66

Somente partidas pela Copa do Brasil:

5 jogos

Vitórias: 02

Empates: 02

Derrotas: 01

Gols pró: 05

Gols sofridos: 02

Somente partidas pela Copa do Brasil no Couto Pereira:



2 jogos

Vitórias: 01

Empates: 00

Derrotas: 01

Gols pró: 01

Gols sofridos: 01

Principais artilheiros:

Carabina: 6 gols

Pelé e Neymar: 5 gols

Robinho: 4 gols

Última partida:

Partida 6514

Santos 0 X 0 Coritiba

Copa do Brasil - 5ª fase

Local: Estádio Urbano Caldeira, em Santos (SP)

Data: Quarta-feira, 22 de abril de 2026

Horário: 19h30

Público: 7.182 pagantes

Renda: R$ 380.322,56

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Luiz Cláudio Regazone (RJ)

Árbitro de vídeo: Marco A Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Cartões amarelos: (SFC) Neymar Jr., Luan Peres; (CEC) Tiago Cóser, Wallisson, Vini Paulista;

SFC: Diogenes; Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Arão (Miguelito), Gustavo Henrique (Oliva), Gabriel Bontempo (Zé Rafael) e Neymar; Barreal (Moisés) e Gabriel Barbosa (Thaciano);

Técnico: Cuca.

CEC: Pedro Rangel; Tinga, Tiago Cóser, Jacy e Felipe Jonatan; Thiago Santos (Vini Paulista), Sebastian Gomez (Walisson) e Josué; Lucas Ronier, Breno Lopes (Lavega) e Renato Marques (Pedro Rocha)

Técnico: Fernando Seabra

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