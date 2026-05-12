Santos reencontra Coritiba pela Copa do Brasil; veja retrospecto
Peixe enfrenta o Coritiba pelo duelo de volta do torneio nesta quarta-feira (!3)
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O Santos volta a enfrentar o Coritiba após quase três semanas pelo duelo da quinta fase da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira (13), o Coxa recebe o Peixe no Couto Pereira, em Curitiba, às 19h30 (de Brasília), e deverá ter Neymar novamente entre os titulares.
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Na partida de ida, realizada no dia 22 de abril, as duas equipes empataram sem gols na Vila Belmiro. Agora, quem vencer garante a classificação para a próxima fase. Em caso de novo empate, a vaga será decidida nos pênaltis.
O Santos vem de vitória por 2 a 0 sobre o Red Bull Bragantino, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na Vila Belmiro, o Peixe venceu com gols de Neymar e Adonis Frías.
Retrospecto entre Santos x Coritiba:
63 jogos
Vitórias: 36
Empates: 12
Derrotas: 15
Gols pró: 110
Gols sofridos: 66
Somente partidas pela Copa do Brasil:
5 jogos
Vitórias: 02
Empates: 02
Derrotas: 01
Gols pró: 05
Gols sofridos: 02
Somente partidas pela Copa do Brasil no Couto Pereira:
2 jogos
Vitórias: 01
Empates: 00
Derrotas: 01
Gols pró: 01
Gols sofridos: 01
Principais artilheiros:
Carabina: 6 gols
Pelé e Neymar: 5 gols
Robinho: 4 gols
Última partida:
Partida 6514
Santos 0 X 0 Coritiba
Copa do Brasil - 5ª fase
Local: Estádio Urbano Caldeira, em Santos (SP)
Data: Quarta-feira, 22 de abril de 2026
Horário: 19h30
Público: 7.182 pagantes
Renda: R$ 380.322,56
Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)
Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Luiz Cláudio Regazone (RJ)
Árbitro de vídeo: Marco A Augusto Fazekas Ferreira (MG)
Cartões amarelos: (SFC) Neymar Jr., Luan Peres; (CEC) Tiago Cóser, Wallisson, Vini Paulista;
SFC: Diogenes; Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Arão (Miguelito), Gustavo Henrique (Oliva), Gabriel Bontempo (Zé Rafael) e Neymar; Barreal (Moisés) e Gabriel Barbosa (Thaciano);
Técnico: Cuca.
CEC: Pedro Rangel; Tinga, Tiago Cóser, Jacy e Felipe Jonatan; Thiago Santos (Vini Paulista), Sebastian Gomez (Walisson) e Josué; Lucas Ronier, Breno Lopes (Lavega) e Renato Marques (Pedro Rocha)
Técnico: Fernando Seabra
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