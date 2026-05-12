Coritiba x Santos: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

O Santos visita o Coritiba nesta quarta-feira (13), às 19h30 (de Brasília), no Couto Pereira, pelo jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil. No duelo de ida, as duas equipes ficaram no empate sem gols, na Vila Belmiro.

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O Peixe vem de vitória por 2 a 0 sobre o Red Bull Bragantino, na Vila Belmiro, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols santistas foram marcados por Neymar e Adonis Frías.

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Ficha do jogo COR SAN 5ª fase Copa do Brasil Data e Hora 13 de maio de 2026; às 19h30 (de Brasília) Local Couto Pereira (Curitiba) Árbitro Ramon Abbatti Abel (SC) Assistentes Guilherme Dias Camilo (MG) e Alex dos Santos (SC) Var Rodrigo D Alonso Ferreira (SC) Onde assistir

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Como o Santos chega para o jogo?

O Santos contará mais uma vez com Neymar entre os titulares na tentativa de garantir a classificação para a próxima fase da competição. Além disso, o técnico Cuca terá os retornos dos meio-campistas Gustavo Henrique e Gabriel Menino, que estavam lesionados. Lautaro Díaz também volta a ficar à disposição após se recuperar de dores na coxa direita.

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Por outro lado, Luan Peres desfalca a equipe após sofrer uma fratura na mão esquerda. Gabriel Brazão, que cumpriu suspensão, retornou no último domingo (10) e reassume a vaga de titular no gol no lugar de Diógenes.

O Peixe ainda não poderá contar com Vinícius Lira, que se recupera de uma lesão no joelho esquerdo, e Thaciano, que trata uma lesão muscular na coxa direita.

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Ficha Técnica:

⚽ CORITIBA X SANTOS - Quinta fase da Copa do Brasil

📲 Quarta-feira, 13 de maio de 2026

📍Estádio: Couto Pereira (Curitiba)

⏰Horário: 19h30 (de Brasília)

📺Onde assistir: Amazon Prime Video (clique aqui para asssitir ao vivo)

🗣️Arbitragem: Ramon Abbatti Abel (SC)

🚩Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Alex dos Santos (SC)

📟 VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)

Escalações:

SANTOS (Técnico: Cuca) Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Adonis Frías (João Ananias), Lucas Veríssimo e Escobar; João Schmidt, Oliva (Gustavo Henrique), Gabriel Bontempo e Barreal (Gabigol); Rollheiser e Neymar.

CORITIBA (Técnico: Fernando Seabra) Pedro Rangel; Tinga, Tiago Cóser, Jacy e Bruno Melo; Sebastián Gómez, Vini Paulista (Thiago Santos) e Josué; Lucas Ronier, Breno Lopes e Pedro Rocha.

Neymar e Gabriel Bontempo em treino do Santos no CT Rei Pelé. (Foto: Raul Barletta/ Santos FC)

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