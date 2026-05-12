Juventude x São Paulo: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Copa do Brasil

Juventude e São Paulo se enfrentam nesta quarta-feira, dia 13 de maio, às 19h (de Brasília), no estádio Alfredo Jaconi. A partida terá transmissão do Sportv (TV fechada) e Premiere (Pay-per-view).

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Ficha do jogo JUV SAO 5ª fase (volta) Copa do Brasil Data e Hora quarta-feira, 13 de maio de 2026, às 19h (de Brasília) Local Alfredo Jaconi, Caxias do Sul (RS) Árbitro Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE) Assistentes Brigida Cirilo Ferreira (AL) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE) Var Antonio Magno Lima Cordeiro (CE) Onde assistir Não definido

Como chegam Juventude e São Paulo para o confronto?

No jogo de ida, disputado no Morumbis, o São Paulo venceu com um gol marcado por Luciano. Basta um empate e a equipe Tricolor avança.

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Do lado do time de Maurício Barbieri, alguns desfalques são esperados. O goleiro Jandrei, emprestado São Paulo, não pode jogar por contrato. Diogo Barbosa cumpre suspensão após a expulsão no duelo de ida.

Quanto ao São Paulo, diferente da estratégia utilizada na Copa Sul-Americana, com Roger Machado indo a campo com um elenco mais reserva, o técnico deve manter a premissa da força máxima. A ideia do técnico seria algo na mesma linha do visto contra o Corinthians - utilizando as principais peças do elenco na composição.

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✅ FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE X SÃO PAULO

JOGO DE VOLTA — 5ª FASE — COPA DO BRASIL

📆 Data e horário: quarta-feira, 13 de maio de 2026, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Alfredo Jaconi, Caxias do Sul (RS)

📺 Onde assistir: SporTV e Premiere

🟨 Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)

🚩 Assistentes: Brigida Cirilo Ferreira (AL) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)

🖥️ VAR: Antonio Magno Lima Cordeiro (CE)

(Foto: Roberto Casimiro /Fotoarena/Folhapress)

Prováveis escalações

Juventude

Pedro Rocha; Rodrigo Sam, Messias e Marcos Paulo; Nathan Santos, Mandaca, Lucas Mineiro, Raí e Wadson; MP e Alan Kardec.

São Paulo

Rafael, Cédric, Dória, Sabino e Enzo; Bobadilla, Danielzinho e Artur; Luciano, Ferreirinha e Calleri.