Juventude x São Paulo: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Copa do Brasil
Equipes se enfrentam às 19h (de Brasília)
- Matéria
- Mais Notícias
Juventude e São Paulo se enfrentam nesta quarta-feira, dia 13 de maio, às 19h (de Brasília), no estádio Alfredo Jaconi. A partida terá transmissão do Sportv (TV fechada) e Premiere (Pay-per-view).
Relacionadas
Ficha do jogo
Como chegam Juventude e São Paulo para o confronto?
No jogo de ida, disputado no Morumbis, o São Paulo venceu com um gol marcado por Luciano. Basta um empate e a equipe Tricolor avança.
➡️ Qual será o destino do São Paulo em 2026? Simule os resultados do Brasileirão
➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo
🏆 Aposte na vitória do São Paulo @2.00 contra o Juventude
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Do lado do time de Maurício Barbieri, alguns desfalques são esperados. O goleiro Jandrei, emprestado São Paulo, não pode jogar por contrato. Diogo Barbosa cumpre suspensão após a expulsão no duelo de ida.
Quanto ao São Paulo, diferente da estratégia utilizada na Copa Sul-Americana, com Roger Machado indo a campo com um elenco mais reserva, o técnico deve manter a premissa da força máxima. A ideia do técnico seria algo na mesma linha do visto contra o Corinthians - utilizando as principais peças do elenco na composição.
✅ FICHA TÉCNICA
JUVENTUDE X SÃO PAULO
JOGO DE VOLTA — 5ª FASE — COPA DO BRASIL
📆 Data e horário: quarta-feira, 13 de maio de 2026, às 19h (de Brasília)
📍 Local: Alfredo Jaconi, Caxias do Sul (RS)
📺 Onde assistir: SporTV e Premiere
🟨 Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)
🚩 Assistentes: Brigida Cirilo Ferreira (AL) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)
🖥️ VAR: Antonio Magno Lima Cordeiro (CE)
Prováveis escalações
Juventude
Pedro Rocha; Rodrigo Sam, Messias e Marcos Paulo; Nathan Santos, Mandaca, Lucas Mineiro, Raí e Wadson; MP e Alan Kardec.
São Paulo
Rafael, Cédric, Dória, Sabino e Enzo; Bobadilla, Danielzinho e Artur; Luciano, Ferreirinha e Calleri.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias