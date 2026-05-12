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Juventude x São Paulo: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Copa do Brasil

Equipes se enfrentam às 19h (de Brasília)

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Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 12/05/2026
16:31
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Onde assistir
imagem cameraTricolor encara o Juventude em decisão (Foto: Arte/ Lance!)
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Juventude e São Paulo se enfrentam nesta quarta-feira, dia 13 de maio, às 19h (de Brasília), no estádio Alfredo Jaconi. A partida terá transmissão do Sportv (TV fechada) e Premiere (Pay-per-view).

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Ficha do jogo

Juventude-escudo-onde-assistir
JUV
São Paulo-escudo-onde-assistir
SAO
5ª fase (volta)
Copa do Brasil
Data e Hora
quarta-feira, 13 de maio de 2026, às 19h (de Brasília)
Local
Alfredo Jaconi, Caxias do Sul (RS)
Árbitro
Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)
Assistentes
Brigida Cirilo Ferreira (AL) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)
Var
Antonio Magno Lima Cordeiro (CE)
Onde assistir
Não definido

Como chegam Juventude e São Paulo para o confronto?

No jogo de ida, disputado no Morumbis, o São Paulo venceu com um gol marcado por Luciano. Basta um empate e a equipe Tricolor avança.

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Do lado do time de Maurício Barbieri, alguns desfalques são esperados. O goleiro Jandrei, emprestado São Paulo, não pode jogar por contrato. Diogo Barbosa cumpre suspensão após a expulsão no duelo de ida.

Quanto ao São Paulo, diferente da estratégia utilizada na Copa Sul-Americana, com Roger Machado indo a campo com um elenco mais reserva, o técnico deve manter a premissa da força máxima. A ideia do técnico seria algo na mesma linha do visto contra o Corinthians - utilizando as principais peças do elenco na composição.

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✅ FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE X SÃO PAULO
JOGO DE VOLTA — 5ª FASE — COPA DO BRASIL

📆 Data e horário: quarta-feira, 13 de maio de 2026, às 19h (de Brasília)
📍 Local: Alfredo Jaconi, Caxias do Sul (RS)
📺 Onde assistir: SporTV e Premiere
🟨 Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)
🚩 Assistentes: Brigida Cirilo Ferreira (AL) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)
🖥️ VAR: Antonio Magno Lima Cordeiro (CE)

(Foto: Roberto Casimiro /Fotoarena/Folhapress)
(Foto: Roberto Casimiro /Fotoarena/Folhapress)

Prováveis escalações

Juventude
Pedro Rocha; Rodrigo Sam, Messias e Marcos Paulo; Nathan Santos, Mandaca, Lucas Mineiro, Raí e Wadson; MP e Alan Kardec.

São Paulo
Rafael, Cédric, Dória, Sabino e Enzo; Bobadilla, Danielzinho e Artur; Luciano, Ferreirinha e Calleri.

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