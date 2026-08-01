Quase um ano depois, Vasco e Fluminense se reencontram na Copa do Brasil neste sábado Gigantes cariocas iniciam disputa pelas oitavas de final da competição

Vasco e Fluminense voltam a se encontrar neste sábado (1), às 17h30 (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O clássico marca o reencontro dos rivais após a emocionante semifinal da competição em 2025, quando o Cruz-Maltino levou a melhor em uma disputa decidida nos pênaltis e avançou para a final. Agora, os dois clubes escrevem mais um capítulo da rivalidade em um novo duelo eliminatório.

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Além da lembrança recente pela Copa do Brasil, Vasco e Fluminense chegam ao confronto embalados por uma sequência de clássicos movimentados em 2026. As equipes já se enfrentaram três vezes na temporada, com jogos equilibrados e momentos de muita tensão, incluindo a semifinal do Campeonato Carioca e a virada vascaína pelo Campeonato Brasileiro, em uma partida marcada pela reação do Cruz-Maltino nos minutos finais.

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Como chegam Vasco e Fluminense?

O Vasco garantiu vaga nas oitavas de final após eliminar o Paysandu. No jogo de ida, o Cruz-Maltino venceu por 2 a 0 e, na volta, empatou em 2 a 2, confirmando a classificação. Para o clássico, o técnico Pedro Emanuel deve manter a base da equipe. No setor ofensivo, Johan Rojas, Adson e Nuno Moreira brigam por uma vaga. Já no meio-campo, Thiago Mendes é desfalque após ser expulso contra o Paysandu, e Jair e Barros aparecem como opções para substituí-lo.

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Com gol de Thiago Mendes, o Vasco venceu o Independiente Medellín pela Sul-Americana (Foto: Pablo PORCIUNCULA / AFP)

Do outro lado, o Fluminense avançou após superar o Operário-PR. Depois de um empate sem gols no primeiro duelo, o Tricolor venceu a partida de volta por 2 a 1, no Maracanã, com gols de Savarino e Lucho Acosta.

O técnico Luis Zubeldía terá problemas para montar a equipe. Thiago Silva e Freytes sofreram lesões no empate diante do Bahia e se juntaram a Millán e Jemmes no departamento médico. Para a defesa, Ignácio e Igor Rabello são as alternativas. No ataque, John Kennedy retorna após cumprir suspensão no Campeonato Brasileiro.

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Confronto equilibrado em 2026

Na temporada, Vasco e Fluminense já se enfrentaram três vezes, com equilíbrio entre os rivais. Os dois primeiros encontros aconteceram pela semifinal do Campeonato Carioca. O Tricolor venceu a ida por 1 a 0, resultado que culminou na saída do técnico Fernando Diniz do comando vascaíno. Na volta, após cada equipe desperdiçar um pênalti, o clássico terminou empatado em 1 a 1.

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No primeiro turno do Campeonato Brasileiro, os times protagonizaram um dos grandes jogos do ano. O Fluminense abriu vantagem de 2 a 0, mas o Vasco reagiu e conseguiu a virada, com gol de cabeça do capitão Thiago Mendes nos minutos finais.

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Último encontro pela Copa do Brasil teve drama e pênaltis

Vasco e Fluminense também se enfrentaram na Copa do Brasil de 2025, em uma semifinal emocionante. No jogo de ida, o Cruz-Maltino venceu de virada por 2 a 1, com gols de Rayan e Vegetti, enquanto Serna marcou para o Tricolor.

Na partida de volta, o Fluminense venceu por 1 a 0, com gol contra de Paulo Henrique, igualando o placar agregado. A vaga foi decidida nos pênaltis, e o Vasco levou a melhor, garantindo a classificação em uma disputa marcada pela tensão e pelo equilíbrio.

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Agora, os rivais voltam ao Maracanã em busca de vantagem para o segundo confronto e por mais um capítulo de uma das maiores rivalidades do futebol carioca.

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✅ FICHA TÉCNICA

Vasco 🆚 Fluminense

🏆 Copa do Brasil – oitavas de final (jogo de ida)

📆 Data e horário: sábado, 1º de agosto, às 17h30 (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

👁️ Onde assistir: Globo, SporTV, Premiere, Amazon Prime Video e GE TV

🕴️ Arbitragem: Ramon Abatti Abel (SC)

🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Rafael da Silva Alves (RS)

📺 VAR: Wagner Reway (SC)

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⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

⚫⚪💢 Vasco (Técnico: Pedro Emanuel)

Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Cuiabano; Cauan Barros (Jair), Tchê Tchê e Ramon Rique; Adson (Nuno Moreira), Andrés Gómez e Brenner (Spinelli).

🔴🟢⚪ Fluminense (Técnico: Luis Zubeldía)

Fábio; Guga, Ignácio, Igor Rabello e Guilherme Arana; Hércules, Martinelli e Lucho Acosta; Kevin Serna (Soteldo), Canobbio e John Kennedy (Hulk).