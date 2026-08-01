Zubeldía faz de clássico contra o Vasco prova de fogo do trabalho no Fluminense Tricolor inicia, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, a série mais importante desde a retomada da temporada

Carregando conteúdo exclusivo...

O Fluminense inicia neste sábado (1º), diante do Vasco, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, a série de jogos mais importante desde a retomada da temporada. Depois de três empates consecutivos desde o fim da pausa para a Copa do Mundo, a equipe chega pressionada por desempenho e resultados, e o trabalho do técnico Luis Zubeldía será colocado à prova no clássico.

➡️ Lista de lesionados do Fluminense cresce às vésperas de decisão contra o Vasco

A condução de Zubeldía nos últimos compromissos, especialmente o planejamento adotado contra o Bahia, reforçou a percepção de que o treinador priorizou o mata-mata. A escolha aumenta a responsabilidade por uma classificação às quartas de final e transforma o clássico em um teste para a continuidade do trabalho.

continua após a publicidade

Zubeldía assumiu o risco ao priorizar a Copa do Brasil

O empate sem gols com o Bahia deixou evidente que o Fluminense administrou esforços pensando no confronto contra o Vasco. Durante a partida, Zubeldía preservou atletas e promoveu substituições previamente planejadas, mesmo quando a equipe vivia seu melhor momento ofensivo. A saída de Martinelli, por exemplo, reduziu o controle do meio-campo justamente quando o time pressionava em busca da vitória.

Após a partida, o treinador confirmou que as decisões fizeram parte do planejamento para o clássico.

— Sim, foi isso. Já estava planejado. Por quê? Simplesmente porque sim, porque foi assim que foi planejado. Mas precisamos sempre de uma equipe competitiva. Parabenizo os jogadores que estão no banco, que não estão tendo a oportunidade de jogar. Eles estão indo muito bem. Muito bem mesmo. Então, o mais importante aqui, eu acho, foi a recepção da equipe, a oportunidade de gol que ele teve. O rival também estava lá, não estava? Infelizmente, não conseguimos vencer a partida — respondeu ao Lance!.

continua após a publicidade

Ao abrir mão de buscar o resultado até o fim contra o Bahia com força máxima, Zubeldía vinculou diretamente o sucesso do planejamento ao desempenho diante do Vasco. Caso a classificação não venha, a estratégia tende a ser questionada.

📲 Tudo sobre o Fluminense agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flu

Sequência sem vitórias aumenta a pressão

Desde a retomada do calendário, o Fluminense empatou com Red Bull Bragantino, Grêmio e Bahia. Os resultados impediram a equipe de se aproximar dos primeiros colocados do Campeonato Brasileiro e ampliaram a cobrança sobre o desempenho coletivo.

continua após a publicidade

Mesmo quando produziu ofensivamente, como diante do Bahia, o time voltou a esbarrar na falta de eficiência. Em outros momentos, sofreu com oscilações defensivas e perdeu pontos importantes. O cenário faz da Copa do Brasil uma oportunidade de recuperação, mas também aumenta o peso da eliminatória.

Os números, por outro lado, não demonstram grande queda de produção na equipe tricolor. As estatísticas apontam que a principal diferença entre os últimos três jogos e o restante da passagem de Zubeldía pelo Fluminense está na eficiência ofensiva.

continua após a publicidade

Com o empate com o Bahia sendo o principal fator (25 finalizações no jogo), o número de oportunidades de gol nos últimos três jogos é até superior à média da equipe desde a chegada do técnico. Por outro lado, a conversão de grandes chances caiu de 41% para 29%.

Fluminense nos últimos três jogos x com Zubeldía antes da pausa para Copa do Mundo

Finalizações: 18,7 x 13,6 Finalizações no gol: 6,0 x 5,1 Acerto no passe: 88% x 86% Grandes chances criadas: 2,3 x 2,4 Conversão de grandes chances: 29% x 41% Grandes chances cedidas: 1.0 x 1.4. Finalizações sofridas: 9,3 x 10,6

Com dois clássicos consecutivos e uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil em jogo, o mata-mata passa a influenciar diretamente a avaliação do trabalho do treinador.

continua após a publicidade

➡️ Ventos no Rio causam danos à sede do Fluminense em Laranjeiras

Problemas na defesa ampliam o desafio

Além da pressão por resultados, Zubeldía precisará reorganizar a defesa. Millán segue no departamento médico, enquanto Thiago Silva e Freytes deixaram a partida contra o Bahia com problemas físicos e não estarão à disposição para o primeiro confronto. Jemmes, em reta final de recuperação, treinou com bola na véspera do clássico com o Vasco e tem chances de ser relacionado.

A tendência é que Igor Rabello receba a oportunidade ao lado de Ignácio. O zagueiro voltou a atuar depois de meses sem entrar em campo e respondeu de forma consistente nos minutos finais contra o Bahia. Em 29 minutos, registrou um corte, uma interceptação, um desarme, duas recuperações de bola e terminou a partida com 94% de aproveitamento nos passes.

continua após a publicidade

Ao mesmo tempo, a condução do treinador chama atenção. Mesmo com o controle de carga estabelecido para Thiago Silva, Zubeldía optou por colocá-lo em campo antes de utilizar Igor Rabello. O defensor só entrou após a saída do camisa 3, movimento que indica que o reserva ainda não desfruta da mesma confiança da comissão técnica.

Agora, com poucas alternativas disponíveis, o treinador pode ser obrigado a entregar justamente ao zagueiro menos utilizado uma das funções mais importantes da temporada.

continua após a publicidade

Clássico pode definir o rumo da temporada

Mais do que uma disputa por vaga nas quartas de final, o confronto contra o Vasco representa um ponto de inflexão para o Fluminense. A equipe apostou parte de seu planejamento recente nessa eliminatória e chega ao mata-mata depois de administrar elenco, preservar jogadores e aceitar perder força em uma rodada do Campeonato Brasileiro.

Se a estratégia resultar na classificação, Zubeldía ganha respaldo para sustentar suas escolhas. Caso contrário, o período sem vitórias, o desempenho recente e as decisões tomadas nas últimas partidas tendem a ampliar a pressão sobre o treinador justamente no momento em que a temporada entra em sua fase decisiva.

continua após a publicidade

➡️ Pouco entrosamento pode desafiar nova dupla de zaga do Fluminense

Jogadores do Fluminense, adversário do Vasco na Copa do Brasil, reunidos antes de duelo com o Bahia no Maracanã (Foto: Celso Pupo /Fotoarena/Folhapres)

🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições. continua após a publicidade