Santos anuncia renovação de contrato do lateral Escobar; veja detalhes
Jogador atua no Peixe desde 2024 e seu vínculo se encerraria no fim da atual temporada
Seis meses antes do fim do atual vínculo com o Santos, o lateral esquerdo Escobar assinou uma renovação e segue no Peixe até o fim de 2027. O clube comunicou o novo acordo com o jogador na tarde desta sexta-feira, véspera do confronto contra o Remo, pela Copa do Brasil, em que o defensor será titular.
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O argentino de 29 anos chegou ao Santos em 2024 após uma troca com o Fortaleza, que ficou com o lateral Felipe Jonatan. Escobar soma 107 partidas pelo Alvinegro Praiano desde então, com dois gols marcados. O acerto para uma renovação de contrato acontece na reta final do seu atual vínculo com a equipe, que iria até o fim de 2026.
O cenário abria a possibilidade de Escobar assinar um novo acordo com qualquer outro clube, já que estava dentro do período que permite a assinatura de um pré-contrato. Entretanto, o Santos entendeu a necessidade de manter o atleta na posição e se antecipou para contar com o lateral no próximo ano.
A "urgência" do Santos em manter Escobar se baseia no atual cenário vivido pelo clube, que está sob punição de um transfer ban e está impedido de registrar novas contratações. O argentino é a única opção que Cuca tem para escalar no lado esquerdo da defesa que não seja uma improvisação. Por ser o único jogador primário da posição, a diretoria santista optou por mantê-lo no elenco.
Escobar comemorou a assinatura do novo contrato com o Santos e afirmou que é um orgulho representar o clube brasileiro. O lateral também prometeu dedicação à torcida santista nesta sequência de temporada.
- É motivo de muito orgulho representar o Santos e jogar para essa torcida fantástica. Prometo a dedicação de sempre enquanto vestir essa camisa histórica - disse Escobar ao site do clube.
Do lado direito, Cuca também sofreu baixas. Igor Vinicius é o único lateral de origem, já que Mayke está de saída do clube. O cenário obrigou o treinador, por exemplo, a escalar o meia Gabriel Menino na posição em duas oportunidades neste segundo semestre.
Veja os números de Escobar pelo Santos
- 104 jogos (93 titular)
- 2 gols
- 4 assistências
- 0.7 passes decisivos por jogo (73 no total)
- 2.3 desarmes por jogo (241 no total)
- 1.5 interceptações por jogo (154 no total)
- 53% de eficiência nos duelos (463/871)
- 0.7 cruzamento certo por jogo (70 no total)
- 27% de acerto no cruzamento (70/261)
- 1.2 falta por jogo
- 25 cartões amarelos
- Nota Sofascore 6.89
Temporada 2026
- 29 jogos (27 titular)
- 1 gol
- 1 assistência
- 0.4 passe decisivo por jogo (12 no total)
- 2.5 desarmes por jogo (73 no total)
- 1.5 interceptações por jogo (43 no total)
- 55% de eficiência nos duelos (151/274)
- 0.3 cruzamento certo por jogo (8 no total)
- 17% de acerto no cruzamento (8/47)
- 1.2 falta por jogo
- 10 cartões amarelos
- Nota Sofascore 6.64
Estatísticas fornecidas pelo Sofascore.
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