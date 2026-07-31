Santos anuncia renovação de contrato do lateral Escobar; veja detalhes Jogador atua no Peixe desde 2024 e seu vínculo se encerraria no fim da atual temporada

Seis meses antes do fim do atual vínculo com o Santos, o lateral esquerdo Escobar assinou uma renovação e segue no Peixe até o fim de 2027. O clube comunicou o novo acordo com o jogador na tarde desta sexta-feira, véspera do confronto contra o Remo, pela Copa do Brasil, em que o defensor será titular.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

O argentino de 29 anos chegou ao Santos em 2024 após uma troca com o Fortaleza, que ficou com o lateral Felipe Jonatan. Escobar soma 107 partidas pelo Alvinegro Praiano desde então, com dois gols marcados. O acerto para uma renovação de contrato acontece na reta final do seu atual vínculo com a equipe, que iria até o fim de 2026.

continua após a publicidade

O cenário abria a possibilidade de Escobar assinar um novo acordo com qualquer outro clube, já que estava dentro do período que permite a assinatura de um pré-contrato. Entretanto, o Santos entendeu a necessidade de manter o atleta na posição e se antecipou para contar com o lateral no próximo ano.

A "urgência" do Santos em manter Escobar se baseia no atual cenário vivido pelo clube, que está sob punição de um transfer ban e está impedido de registrar novas contratações. O argentino é a única opção que Cuca tem para escalar no lado esquerdo da defesa que não seja uma improvisação. Por ser o único jogador primário da posição, a diretoria santista optou por mantê-lo no elenco.

continua após a publicidade

Escobar comemorou a assinatura do novo contrato com o Santos e afirmou que é um orgulho representar o clube brasileiro. O lateral também prometeu dedicação à torcida santista nesta sequência de temporada.

- É motivo de muito orgulho representar o Santos e jogar para essa torcida fantástica. Prometo a dedicação de sempre enquanto vestir essa camisa histórica - disse Escobar ao site do clube.

continua após a publicidade

Do lado direito, Cuca também sofreu baixas. Igor Vinicius é o único lateral de origem, já que Mayke está de saída do clube. O cenário obrigou o treinador, por exemplo, a escalar o meia Gabriel Menino na posição em duas oportunidades neste segundo semestre.

Lateral Escobar em ação pelo Santos contra a UCV, pela Sul-Americana. (Marco Buenavista/Sports Press Photo / SPP) (Foto: Sports Press Photo / Sports Press Photo/Fotoarena/Folhapress)

Veja os números de Escobar pelo Santos

104 jogos (93 titular) 2 gols 4 assistências 0.7 passes decisivos por jogo (73 no total) 2.3 desarmes por jogo (241 no total) 1.5 interceptações por jogo (154 no total) 53% de eficiência nos duelos (463/871) 0.7 cruzamento certo por jogo (70 no total) 27% de acerto no cruzamento (70/261) 1.2 falta por jogo 25 cartões amarelos Nota Sofascore 6.89

Temporada 2026

29 jogos (27 titular) 1 gol 1 assistência 0.4 passe decisivo por jogo (12 no total) 2.5 desarmes por jogo (73 no total) 1.5 interceptações por jogo (43 no total) 55% de eficiência nos duelos (151/274) 0.3 cruzamento certo por jogo (8 no total) 17% de acerto no cruzamento (8/47) 1.2 falta por jogo 10 cartões amarelos Nota Sofascore 6.64

Estatísticas fornecidas pelo Sofascore.

➡️ Aposte em jogos do Santos!

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.