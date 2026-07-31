Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Santos anuncia renovação de contrato do lateral Escobar; veja detalhes

Jogador atua no Peixe desde 2024 e seu vínculo se encerraria no fim da atual temporada

PorVinicius Barbosa HarfushSão Paulo (SP)
31/07/2026 18:24
Atualizado há 2 minutos
Favorite o Lance! no Google
Escobar começa jogando diante do Bahia (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
Escobar joga no Santos desde 2024. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Seis meses antes do fim do atual vínculo com o Santos, o lateral esquerdo Escobar assinou uma renovação e segue no Peixe até o fim de 2027. O clube comunicou o novo acordo com o jogador na tarde desta sexta-feira, véspera do confronto contra o Remo, pela Copa do Brasil, em que o defensor será titular.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

O argentino de 29 anos chegou ao Santos em 2024 após uma troca com o Fortaleza, que ficou com o lateral Felipe Jonatan. Escobar soma 107 partidas pelo Alvinegro Praiano desde então, com dois gols marcados. O acerto para uma renovação de contrato acontece na reta final do seu atual vínculo com a equipe, que iria até o fim de 2026.

continua após a publicidade

O cenário abria a possibilidade de Escobar assinar um novo acordo com qualquer outro clube, já que estava dentro do período que permite a assinatura de um pré-contrato. Entretanto, o Santos entendeu a necessidade de manter o atleta na posição e se antecipou para contar com o lateral no próximo ano.

A "urgência" do Santos em manter Escobar se baseia no atual cenário vivido pelo clube, que está sob punição de um transfer ban e está impedido de registrar novas contratações. O argentino é a única opção que Cuca tem para escalar no lado esquerdo da defesa que não seja uma improvisação. Por ser o único jogador primário da posição, a diretoria santista optou por mantê-lo no elenco.

continua após a publicidade

Escobar comemorou a assinatura do novo contrato com o Santos e afirmou que é um orgulho representar o clube brasileiro. O lateral também prometeu dedicação à torcida santista nesta sequência de temporada.

- É motivo de muito orgulho representar o Santos e jogar para essa torcida fantástica. Prometo a dedicação de sempre enquanto vestir essa camisa histórica - disse Escobar ao site do clube.

continua após a publicidade

Do lado direito, Cuca também sofreu baixas. Igor Vinicius é o único lateral de origem, já que Mayke está de saída do clube. O cenário obrigou o treinador, por exemplo, a escalar o meia Gabriel Menino na posição em duas oportunidades neste segundo semestre.

Lateral Escobar em ação pelo Santos
Lateral Escobar em ação pelo Santos contra a UCV, pela Sul-Americana. (Marco Buenavista/Sports Press Photo / SPP) (Foto: Sports Press Photo / Sports Press Photo/Fotoarena/Folhapress)

Veja os números de Escobar pelo Santos

  1. 104 jogos (93 titular)
  2. 2 gols
  3. 4 assistências
  4. 0.7 passes decisivos por jogo (73 no total)
  5. 2.3 desarmes por jogo (241 no total)
  6. 1.5 interceptações por jogo (154 no total)
  7. 53% de eficiência nos duelos (463/871)
  8. 0.7 cruzamento certo por jogo (70 no total)
  9. 27% de acerto no cruzamento (70/261)
  10. 1.2 falta por jogo
  11. 25 cartões amarelos
  12. Nota Sofascore 6.89

Temporada 2026

  1. 29 jogos (27 titular)
  2. 1 gol
  3. 1 assistência
  4. 0.4 passe decisivo por jogo (12 no total)
  5. 2.5 desarmes por jogo (73 no total)
  6. 1.5 interceptações por jogo (43 no total)
  7. 55% de eficiência nos duelos (151/274)
  8. 0.3 cruzamento certo por jogo (8 no total)
  9. 17% de acerto no cruzamento (8/47)
  10. 1.2 falta por jogo
  11. 10 cartões amarelos
  12. Nota Sofascore 6.64

Estatísticas fornecidas pelo Sofascore.

➡️ Aposte em jogos do Santos! 
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições. 

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Neymar durante leilão do Institutto que carrega o seu nome, em 2025. (Foto: Divulgação/ Internet)

Fora de Campo

Leilão do Instituto Neymar Jr: veja horário e onde assistir

Há 18 minutos
Troféu Copa Sul-Americana.

Lance! Negócios

Oitavas da Sul-Americana estão definidas e garantem valor milionário aos clubes

Há 1 hora
Cuca, treinador do Santos

Santos

Santos terá desfalque de atacante para partida contra o Remo; veja relacionados

Há 2 horas
Rony, atacante do Santos, durante treinamento no CT Rei Pelé

Santos

Rony comemora boa fase no Santos e projeta jogo difícil contra o Remo

Há 3 horas
Arte do jogo Santos x Remo pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil

Onde Assistir

Santos x Remo: onde assistir, horário e escalações pela Copa do Brasil

Há 7 horas
Paulo-Boston River - Partida entre São Paulo e Boston River (URU), pela rodada final da fase de grupos da Copa Sul-Americana, nesta terça-feira (26), no Morumbis, na cidade de São Paulo (SP).

Futebol Internacional

Chaveamento da Sul-Americana: Brasil tem cinco times nas oitavas

Há 9 horas
Mais LANCE!
Cuca retornou ao Santos em março deste ano. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Cuca busca equilíbrio no Santos em meio a falhas defensivas e pressão interna

Andrey Fernandes comemora gol marcado na partida entre Vasco e Santos pelo Brasileirão sub-20

Nos pênaltis, Vasco elimina o Santos e vai à final do Brasileiro Sub-20

Time do Vasco Sub-20 reunido para a semifinal do Brasileirão

Veja gols em Vasco x Santos: Andrey marca duas vezes

Mascote do Santos em partida do time na Vila Belmiro. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Santos terá fan fest em dias de jogos na Vila Belmiro

Neymar recebe homenagem no Memorial das Conquistas. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Neymar recebe homenagem do Santos no Memorial das Conquistas

Busto de Neymar na Vila Belmiro

Busto em homenagem a Neymar na Vila Belmiro repercute: 'Herói'

Élder Campos comandando treino no estádio Antônio Mourão Vieira Filho, no Rio de Janeiro. (Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC)

Santos visita o Vasco em busca da classificação à final do Brasileiro Sub-20

Neymar durante leilão do Institutto que carrega o seu nome, em 2025. (Foto: Divulgação/ Internet)

Leilão de Neymar terá itens de Pelé, jogo de pôquer e viagem exclusiva

Onde assistir à Vasco x Santos pelo Brasileirão Sub-20

Vasco x Santos: onde assistir, horário e escalações da semifinal do Brasileirão sub-20

Zé Rafael durante partida do Santos na Vila Belmiro. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Santos rescinde contrato de Zé Rafael em comum acordo

Neymar durante arquecimento do jogo do Santos pela Sul-Amerciana. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Santos supera R$ 11 milhões em premiações e ganha fôlego financeiro nas Copas

Carlo Ancelotti de blusa preta durante reunião da Seleção Brasileira

Ancelotti encerra ciclo de Neymar na Seleção Brasileira: 'Pensar no futuro'

Mayke foi anunciado pelo Santos em julho do ano passado. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Santos não chega a acordo com Mayke por rescisão de contrato