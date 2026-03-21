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Veja gol em São Paulo x Palmeiras: Arias abre o placar no Morumbis

Clássico paulista acontece pela 8ª rodada do Brasileirão

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Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 21/03/2026
21:23
Arias em ação durante São Paulo x Palmeiras pela 8ª rodada do Brasileirão (Foto: Thiago Miyashiro/Pera Photo Press/Gazeta Press)
imagem cameraArias em ação durante São Paulo x Palmeiras pela 8ª rodada do Brasileirão (Foto: Thiago Miyashiro/Pera Photo Press/Gazeta Press)
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O Palmeiras abriu o placar no clássico contra o São Paulo, deste sábado (21), no Morumbis, pela 8ª rodada do Brasileirão. Na ocasião, o meia John Arias foi o responsável por balançar as redes para o Alviverde no início do confronto.

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➡️ Palmeiras e São Paulo revivem polêmicas de arbitragem antes de duelo pela liderança

O cronômetro marcava cinco minutos quando o colombiano, em uma jogada individual, avançou com velocidade diante da defesa tricolor e, ao se aproximar do gol, finalizou de forma precisa. O toque rasteiro não deu chances para o goleiro Rafael realizar a defesa. Veja abaixo:

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