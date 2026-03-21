Vidente crava resultado de São Paulo x Palmeiras, pelo Brasileirão
Duelo pode isolar um dos times na ponta da tabela
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São Paulo e Palmeiras vão se enfrentar neste sábado (21), às 21h (de Brasília) no Morumbis, casa do Tricolor Paulista. Maurício, dono do canal "Fanátticos", no Youtube, previu que o resultado do Choque-Rei que decide a liderança do Brasileirão será um empate.
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Este será o primeiro duelo entre as equipes no Brasileirão desde o famoso 3 a 2, também no Morumbis, no ano passado. Na ocasião, o Tricolor saiu na frente com gols de Luciano e Tapia, mas levou a virada no segundo tempo. A partida é sempre lembrada, não pela recuperação do Palmeiras, mas porque o árbitro Ramon Abatti Abel não assinalou um pênalti claríssimo no início da segunda etapa, quando o confronto ainda estava 2 a 0 para o Tricolor.
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Retrospecto positivo do Palmeiras
Além das 11 partidas de invencibilidade acumuladas pelo Alviverde, o Palmeiras venceu os últimos cinco confrontos contra o rival, sendo dois em 2026. Um durante a fase de liga do Campeonato Paulista, em Barueri, pelo placar de 3 a 1. Já o segundo, pela semifinal do torneio, também na Arena Barueri, por 2 a 1.
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Duelo pela liderança
É possível dizer que o Choque-Rei deste sábado será definitivo para decidir quem assume a ponta do campeonato. Enquanto Palmeiras e São Paulo possuem a mesma pontuação, estando em primeiro e segundo, respectivamente, o duelo pode marcar uma vantagem de três pontos para quem vencer.
Em caso de empate, quem se mantém na liderança é o Palmeiras, devido ao saldo de gols. Por outro lado, se os times empatarem e o Bahia vencer seu duelo contra o Remo, fora de casa, o Tricolor de Aço pode finalizar a oitava rodada da competição no ponto mais alto da tabela. Vale também ressaltar que o Esquadrão possui um jogo a menos que ambas as equipes, pois teve que adiar seu duelo contra o Botafogo, na sexta rodada, já que o Glorioso iria disputar uma vaga na fase de grupos da Libertadores com o Barcelona SC. No final, a equipe equatoriana ficou com o lugar.
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