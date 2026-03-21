São Paulo tem retorno de titulares para enfrentar o Palmeiras; veja escalação

O São Paulo está pronto para enfrentar Palmeiras, às 21h (de Brasília), no Morumbis, pela oitava rodada do Brasileirão. O técnico Roger Machado terá pela frente seu primeiro clássico no comando do Tricolor justamente em um embate em que colocará o líder e vice-líder da competição. Para esta partida, vai mexer na escalação.

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➡️ Diretor do São Paulo faz cobrança à arbitragem antes de clássico contra o Palmeiras

Na derrota para o Atlético-MG, por 1 a 0, no meio desta semana, o treinador poupou três atletas: o lateral-direito Lucas Ramon, o meia-atacante Lucas Moura e o atacante Luciano. O lateral e o atacante retornam ao time titular, enquanto o camisa 7 será baixa por cerca de dois meses em razão de fraturas em duas costelas.

Com isso, o Tricolor entrará em campo com força máxima, seguindo o padrão do time que venceu os dois primeiros jogos sob o comando de Roger Machado, contra RB Bragantino e Chapecoense.

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Escalação do São Paulo:

Rafael; Lucas Ramon, Allan Franco, Sabino e Enzo Díaz; Bobadilla, Marcos Antônio, Danielzinho e Cauly; Luciano e Calleri

➡️ Após fraturar costelas, Lucas Moura agradece apoio de torcedores do São Paulo

Primeiro encontro de Roger com a torcida do São Paulo no Morumbis

Contra o Alviverde, Roger Machado pode ter seu primeiro momento de pressão, já que ainda não atuou no Morumbis. Diante da torcida tricolor, buscará retomar o primeiro lugar, confirmar que merece a confiança em seu trabalho e ainda com problemas para escalar sua equipe.

Os rivais têm os mesmos 16 pontos, mas o Verdão está na ponta da tabela em razão do saldo de gols. Quem vencer ficará na liderança do Brasileirão.

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