Escalação do Palmeiras contra o São Paulo viraliza: 'Bom ter motivo'
Equipes se enfrentam pela 8ª rodada do Brasileirão
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São Paulo e Palmeiras se enfrentam neste sábado (21), às 21h (de Brasília), no Morumbis, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para a ocasião, o técnico Abel Ferreira optou por começar o clássico com o atacante Vitor Roque entre os reservas.
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Sem o camisa 9, o ataque do alviverde estará no comando de Flaco López e do jovem Allan. Determinado cenário repercutiu nas redes sociais. Torcedores do Palmeiras destacaram a ausência de Vitor Roque entre os 11 titulares.
Vale destacar, que o atacante vive momento de recuperação física após sofrer lesão. Na última partida do Alviverde, contra o Botafogo, pela 7ª rodada do Brasileirão, Vitor Roque jogou apenas 18 minutos durante a vitória alviverde. Veja a repercussão abaixo:
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