Flamengo anuncia Anthony Valencia; conheça herdeiro da '14' de Arrascaeta
Equatoriano de 23 anos assina contrato até 2031
O Flamengo anunciou a contratação do equatoriano Anthony Valencia, que chega do Royal Antwerp, da Bélgica, para reforçar o ataque rubro-negro até 2031. O jovem vestirá a camisa 14, número que foi eternizado pelas atuações estreladas de Arrascaeta. Após anos carregando o número nas costas, em dezembro de 2024 o ídolo rubro-negro ganhou a camisa 10, antes utilizada por Gabigol.
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Para contratar Anthony Valencia, o Flamengo desembolsou cerca de 5 milhões de euros (R$ 30,08 milhões). O jovem se destacou tanto no futebol equatoriano que conquistou vaga na seleção nacional e foi convocado para a Copa do Mundo de 2026.
O atleta, revelado pelo Independiente Del Valle, despertou o interesse do Flamengo, especialmente após a saída do compatriota Gonzalo Plata, que já se apresentou ao Dínamo de Moscou.
— Espero estar em campo em breve e poder contar com o apoio da torcida. Vou dar o meu melhor para trazer muitas alegrias ao clube. Podem contar comigo — declarou Anthony Valencia, novo reforço do Flamengo.
Como Anthony Valencia joga e como pode se encaixar no Flamengo?
Ponta-direita canhoto, Valencia tem como principal característica a capacidade de receber a bola pelo lado direito do ataque e puxar em direção ao centro do campo. O jogador se apoia na habilidade de drible e na força nos confrontos individuais para criar desequilíbrio defensivo.
Revelado pelo Independiente del Valle, ele atuava no Royal Antwerp, da Bélgica, desde 2022. Em 84 partidas pelo clube europeu, contribuiu com 13 gols e sete assistências. A última aparição foi no empate em 4 a 4 com o Genk, no dia 22 de agosto, pela liga belga, quando marcou um dos gols da partida. Veja:
Ficha técnica
Nome completo: Anthony Lenín Valencia Bajaña (Anthony Valencia)
Data de nascimento: 21/07/2003 (23 anos)
Naturalidade: Guayaquil, Equador.
Posição: Atacante
Clubes da carreira: Independiente del Valle (2020-22) e Royal Antwerp (2022-26)
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