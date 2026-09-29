Otávio, do Cruzeiro, estreia pela Seleção; veja como foi
O arqueiro foi titular na vitória brasileira contra a Austrália
Goleiro do Cruzeiro, Otávio fez sua estreia pela Seleção Brasileira principal nesta terça-feira (29), na vitória por 4 a 2 contra a Austrália. Em seu primeiro compromisso, o arqueiro não teve uma de suas melhores atuações, mas não interferiu no resultado.
Assim como toda a equipe, o camisa 81 da Raposa teve um início confiante, sendo pouco exigido. Até os 25 minutos, ele teve apenas três participações, duas acionado pelos zagueiros, e defendeu um cruzamento australiano pela esquerda.
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Aos 27 minutos, subiu com Rayan para tentar afastar um escanteio e a bola sobrou para Circati empatar a partida naquele momento. Pouco mais de cinco minutos depois, Otávio nada pôde fazer quando Metcalfe acertou um belo chute no ângulo direito.
Na segunda etapa, seguindo a crescente da equipe comandada por Carlo Ancelotti, o defensor foi pouco acionado. Ele apenas cortou um cruzamento rasteiro no primeiro minuto, defendeu um cruzamento pela direita e deu um soco em escanteio aos 41 minutos.
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Brasil x Austrália
Quatro dias depois de uma atuação abaixo da crítica, o Brasil voltou a enfrentar a Austrália nesta terça-feira (29) e, desta vez, jogou apresentando alguma cara de Seleção. Vanderson abriu o marcador logo no início, enquanto Raphinha, Bruno Guimarães e Vini Jr completaram o placar de 4 a 2 para o Brasil em um jogo com duas viradas, disputado em Brisbane.
Terminados os dois primeiros compromissos da Seleção Brasileira contra a Austrália, a equipe comandada por Carlo Ancelotti enfrentará a Índia na manhã de sábado (3), às 11h (de Brasília).
Após o compromisso deste fim de semana, o goleiro Otávio retornará a Belo Horizonte. Pelo Cruzeiro, o arqueiro deverá enfrentar o São Paulo na quarta-feira (7), às 21h30 (de Brasília), no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro.
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