Tem clássico! Cruzeiro enfrenta o Atlético nas quartas da Copa do Brasil Sorteio foi realizado pela CBF na manhã desta terça-feira (10)

O Cruzeiro terá um clássico mineiro pela frente nas quartas de final da Copa do Brasil. Na manhã desta terça-feira (11), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizou o sorteio que definiu os confrontos desta fase da competição. A Raposa enfrentará o Atlético em busca de uma vaga na semifinal.

O Cruzeiro terá um clássico mineiro pela frente nas quartas de final da Copa do Brasil. Na manhã desta terça-feira (11), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizou o sorteio que definiu os confrontos desta fase da competição. A Raposa enfrentará o Atlético em busca de uma vaga na semifinal.

O primeiro duelo será com mando do Cruzeiro, no Mineirão, enquanto a partida de volta será disputada na Arena MRV, com mando do Atlético. Os jogos de ida das quartas de final estão previstos para o dia 26 de agosto, enquanto os confrontos de volta serão realizados nos dias 2 e 3 de setembro.

continua após a publicidade

Confira todos os duelos das quartas de final da Copa do Brasil

Grêmio x Internacional

Cruzeiro x Atlético-MG

Vasco x Vitória

Palmeiras x Santos

Cruzeiro na Copa do Brasil

O Cruzeiro entrou na Copa do Brasil na quinta fase da competição, ao lado das demais equipes da Série A do Campeonato Brasileiro.

Na estreia, a Raposa enfrentou o Goiás. No jogo de ida, as equipes empataram por 2 a 2, no Serra Dourada. Na partida de volta, no Mineirão, o Cruzeiro venceu por 1 a 0 e garantiu a classificação para as oitavas de final.

Na fase seguinte, o adversário foi a Chapecoense. No primeiro confronto, realizado na Arena Condá, houve empate sem gols. Já na volta, novamente no Mineirão, o Cruzeiro venceu por 2 a 0 e avançou às quartas de final, onde terá pela frente o Atlético em um clássico mineiro.

continua após a publicidade

Kaio Jorge comemora gol do Cruzeiro durante partida contra a Chapecoense pela Copa Do Brasil (Foto: Gilson Lobo/AGIF/Folhapress)

🔥 Até R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.