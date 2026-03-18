Torcedores do Vasco perdem a paciência com jogador: 'Não existe'

O Fluminense saiu na frente do placar no confronto contra o Vasco, desta quarta-feira (18), no Maracanã, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. No gol da equipe tricolor, o volante Hugo Moura protagonizou um erro crucial na origem da jogada. Diante do cenário, torcedores do Cruzmaltino se revoltaram contra o jogador.

continua após a publicidade

➡️ Casagrande é sincero sobre Neymar na Seleção: 'Sem ficar esperando'

O lance aconteceu logo no início do clássico. O cronômetro marcava um minuto, quando Hugo Souza tentou recuar de cabeça para o setor defensivo, mas o passe acabou sendo interceptado por Lucho Acosta.

Na sequência, o argentino arrancou com a defesa do Vasco exposta e, ao chegar na área, tocou para Canobbio. O uruguaio dominou e finalizou para marcar. O goleiro Léo Jardim não teve chance de defesa na jogada.

continua após a publicidade

Nas redes sociais, torcedores do Vasco não perdoaram o erro do volante. Veja a repercussão abaixo:

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

🤑 Aposte em jogos do Brasileirão! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável