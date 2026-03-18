O Fluminense está escalado para enfrentar o Vasco nesta quarta-feira (18) no Maracanã, pelo Brasileirão. Para o confronto, Zubeldía teve que escolher um susbtituto para ausência de Freytes, que foi cortado poro conta do corte sofrido na região do supercílio direito.

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Freytes teve um choque na vitória tricolor contra o Furacão neste domingo (15). Mesmo após a contusão, o jogador seguiu em campo com uma toca de proteção. Ainda no vestiário, depois do apito final, o defensor levou oito pontos na região do supercílio direito.

Vasco e Fluminense se enfrentam nesta quarta-feira (18), às 21h30 (de Brasília), pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor vive um excelente momento sob o comando do técnico Luís Zubeldía. Em 2026, a equipe sofreu apenas duas derrotas, somando ainda 11 vitórias e três empates — números que refletem a consistência do time ao longo da temporada.

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Atuando em casa, o Flu mantém uma impressionante invencibilidade. A última derrota como mandante aconteceu em setembro de 2025, quando foi superado pelo Corinthians por 1 a 0. Desde então, a equipe tem se mostrado extremamente sólida diante de sua torcida.

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Escalação do Fluminense

Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Jemmes e Renê; Martinelli, Hércules e Acosta; Savarino, Canobbio e John Kennedy

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