Vasco tem retorno importante para enfrentar o Fluminense; veja a escalação
Thiago Mendes cumpriu suspensão contra o Cruzeiro e volta a equipe para o clássico
- Matéria
- Mais Notícias
O Vasco está escalado para enfrentar o Fluminense nesta quarta-feira (18), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o clássico, o técnico Renato Gaúcho contará com o retorno do volante e capitão Thiago Mendes, que cumpriu suspensão na última partida após receber o terceiro cartão amarelo contra o Palmeiras. Por outro lado, o Cruz-Maltino não terá o meio-campista Cauan Barros, expulso na rodada anterior.
Tarólogo aponta resultado de Vasco x Fluminense pelo Brasileirão
Fora de Campo
Camisa nova de clube da Série A divide opiniões: ‘É o Vasco?’
Fora de Campo
Hoje no Vasco, Renato Gaúcho volta a enfrentar o Fluminense após saída polêmica
Futebol Nacional
➡️ Vasco x Fluminense: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão
Fora essa mudança, Renato mantém a base da equipe que vem sendo utilizada nos últimos jogos, apostando na continuidade para buscar um bom resultado no clássico.
Com isso, o Vasco vai para campo com: Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan e Cuiabano; Hugo Moura, Thiago Mendes, Tchê Tchê e Nuno Moreira; Andrés Gómez e David.
➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco
Escalação do Fluminense
O Fluminense também está escalado para o clássico: Fabio; Samuel Xavier, Ignácio, Jemmes e Renê; Martinelli, Hércules e Acosta; Savarino, Canobbio e John Kennedy
Confira as informações do jogo entre Vasco x Fluminense
✅ FICHA TÉCNICA
VASCO X FLUMINENSE
BRASILEIRÃO - 7ª RODADA
📆 Data e horário: quarta-feira, 18 de março de 2026, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã
📺 Onde assistir: TV Globo e Premiere
🟨 Árbitro: Raphael Claus
🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Fabrini Bevilaqua Costa
🖥️ VAR: Wagner Reway
Para acompanhar as notícias do Vasco, siga o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias