Vasco tem retorno importante para enfrentar o Fluminense; veja a escalação

Thiago Mendes cumpriu suspensão contra o Cruzeiro e volta a equipe para o clássico

Pedro Cobalea
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 18/03/2026
20:30
Renato Gaucho
imagem cameraRenato Gaúcho na estreia de sua terceira passagem no Vasco (Foto: DELMIRO DOS SANTOS JUNIOR/MOCHILA PRESS)
O Vasco está escalado para enfrentar o Fluminense nesta quarta-feira (18), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o clássico, o técnico Renato Gaúcho contará com o retorno do volante e capitão Thiago Mendes, que cumpriu suspensão na última partida após receber o terceiro cartão amarelo contra o Palmeiras. Por outro lado, o Cruz-Maltino não terá o meio-campista Cauan Barros, expulso na rodada anterior.

➡️ Vasco x Fluminense: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

Fora essa mudança, Renato mantém a base da equipe que vem sendo utilizada nos últimos jogos, apostando na continuidade para buscar um bom resultado no clássico.

Com isso, o Vasco vai para campo com: Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan e Cuiabano; Hugo Moura, Thiago Mendes, Tchê Tchê e Nuno Moreira; Andrés Gómez e David.

Thiago Mendes - Vasco
Thiago Mendes comemora seu gol na partida entre Vasco e Palmeiras (Foto: DELMIRO DOS SANTOS JUNIOR/MOCHILA PRESS)

Escalação do Fluminense

O Fluminense também está escalado para o clássico: Fabio; Samuel Xavier, Ignácio, Jemmes e Renê; Martinelli, Hércules e Acosta; Savarino, Canobbio e John Kennedy

Confira as informações do jogo entre Vasco x Fluminense

✅ FICHA TÉCNICA
VASCO X FLUMINENSE
BRASILEIRÃO - 7ª RODADA

📆 Data e horário: quarta-feira, 18 de março de 2026, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã
📺 Onde assistir: TV Globo e Premiere
🟨 Árbitro: Raphael Claus
🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Fabrini Bevilaqua Costa
🖥️ VAR: Wagner Reway

