Bruno Henrique vira assunto após vitória do Flamengo: 'Absurdo'

Após a vitória do Flamengo por 2 a 0 em cima do Del Valle, na quinta-feira (10), pelo jogo de ida das quartas da Libertadores, um atacante teve um destaque maior. Com gol do Bruno Henrique, e do Léo Pereira, o Rubro-Negro abriu uma vantagem para o jogo de volta no Maracanã.

➡️ Veja gols em Del Valle x Flamengo: Bruno Henrique e Léo Pereira marcam

Com mais um gol do atacante, Bruno Henrique chegou a nove jogos nesta edição da Libertadores, com cinco gols e duas assistências. Em mais uma noite iluminada na competição, torcedores se renderam ao jogador e suas atuações.

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Veja a repercussão:

Sempre que o Flamengo precisa é ele que resolve, ídolo absoluto!

eu te amo Bruno Henrique pic.twitter.com/4wQQhxTAx9 — Morgana 4 x libertinha (@AdrianoJjfajj) September 11, 2026

Não sabem nada de Flamengo, noite de Libertadores e Bruno Henrique são inseparáveis https://t.co/IovMYHMjzd — João Victor 💜 (@KaizoCrf) September 11, 2026

Bruno Henrique nasceu pra jogar a Libertadores, impressionante — Mario Magdaleno (@mdcignacio_) September 11, 2026

Bruno Henrique e Léo Pereira são bastiões históricos do Clube de Regatas do Flamengo. Colossais, absurdo — Wokerson da Silva 🇵🇸🇻🇦 (@JediExilado) September 11, 2026

Bruno Henrique

Mister Libertadores. — Caio Rezende (@caio__rezende) September 11, 2026

Como foi Del Valle x Flamengo?

Se a Libertadores é traiçoeira, a altitude é ingrata. E o Flamengo sentiu os efeitos dela no primeiro tempo. A equipe de Leonardo Jardim se fechou na defesa e não conseguiu incomodar o Independiente del Valle, que controlou as ações e chegou com perigo ao gol de Rossi.

Quando recuperava a bola, o Rubro-Negro tinha dificuldade para dar sequência às jogadas. Os jogadores demonstravam problemas para encontrar o tempo da bola e, muitas vezes, exageravam na força dos passes. A melhor chance da partida foi aos 19 minutos, quando González acertou a trave do gol brasileiro.

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➡️Flamengo supera altitude, vence Del Valle e leva vantagem para o Rio na Libertadores

Os números traduzem o domínio equatoriano. O Independiente del Valle terminou a primeira etapa com 68% de posse de bola e 10 finalizações, enquanto o Flamengo não conseguiu sequer finalizar. O time carioca ainda cometeu cinco faltas.

Léo Pereira marca o segundo gol do Flamengo, contra o Del Valle, pela Libertadores (Foto: Rodrigo BUENDIA / AFP)

Segundo tempo: Flamengo supera altitude e chega aos gols

O Flamengo voltou para o segundo tempo com mais intensidade e, aos 13 minutos, levou perigo pela primeira vez ao time equatoriano, após cabeceio de Léo Ortiz. O gol saiu dois minutos depois. Com passe espetacular de Jorginho para Samuel Lino, o atacante encontrou Bruno Henrique dentro da área, e o camisa 27 abriu o placar para o Rubro-Negro.

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O segundo gol saiu aos 30 minutos, com Léo Pereira, em jogada aérea. A partir daí, o time de Jardim tirou o pé e buscou se proteger das investidas do time mandante, apostando nas jogadas de contra-ataque.

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