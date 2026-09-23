O técnico Carlo Ancelotti comandou na manhã desta quinta-feira (24) — ainda noite de quarta-feira no Brasil — o último treino antes do primeiro amistoso do Brasil com a Austrália. O treinador fez alguns testes e encaminhou a escalação da Seleção com quatro jogadores que não estiveram na Copa do Mundo. Ao mesmo tempo, Ancelotti manteve o esquema de jogo com quatro atacantes, que foi o preferido durante a disputa do Mundial.

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Gabriel Magalhães, que vem fazendo controle de carga desde que chegou à Austrália, deve ser preservado para o primeiro amistoso, dando lugar a um estreante na zaga: Vitor Reis. O lateral-direito Vanderson, chamado para a vaga de Wesley e um dos últimos a se apresentar, também deve ficar no banco, abrindo espaço para Matheuzinho. No ataque, Estêvão é o preferido para se juntar ao trio que esteve na Copa do Mundo Raphinha, Vini Jr e Endrick.

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Assim, de acordo com o "GE", a provável escalação da Seleção para o amistoso com a Austrália tem Hugo Souza; Matheuzinho, Marquinhos, Vitor Reis e Douglas Santos; Bruno Guimarães e Danilo Santos; Estevão, Raphinha, Endrick e Vini Jr.

A atividade em Brisbane, onde a Seleção Brasileira está concentrada desde o fim de semana, foi apenas a segunda com elenco completo, já que Otávio, Arthur Dias e Vanderson chegaram à cidade australiana somente na quarta-feira — a maior parte do grupo se apresentou ao longo da terça-feira.

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Logo depois do treino, a delegação do Brasil viaja a Townsville, local do amistoso desta sexta-feira (25) com a Austrália. O técnico Carlo Ancelotti irá conceder entrevista coletiva pré-jogo a partir das 4h (de Brasília) desta quinta-feira.

Seleção treina em Brisbane; Brasil fará dois amistosos com a Austrália e um com a Índia (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

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