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Escalação da Seleção: Palmeiras soma quatro crias em novo ciclo de Ancelotti

Vitor Reis, Danilo, Endrick e Estêvão serão titulares da Amarelinha no amistoso contra a Austrália, na próxima sexta-feira (25)

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
24/09/2026 12:56
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Estêvão e Endrick quando atuavam juntos no Palmeiras
Estêvão e Endrick quando atuavam juntos no Palmeiras (Foto: Reprodução)

O Palmeiras chega à nova Data Fifa sem representantes do atual elenco entre os convocados por Carlo Ancelotti. Quatro jogadores formados nas categorias de base do clube, porém, serão titulares no amistoso contra a Austrália, na próxima sexta-feira (25), no primeiro compromisso da Seleção Brasileira desde a eliminação para a Noruega na Copa do Mundo.

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A informação foi confirmada por Ancelotti em entrevista. Vitor Reis, atualmente no Manchester City, terá a companhia de Marquinhos na defesa. Danilo será titular no meio de campo e formará dupla com Bruno Guimarães. No ataque, Estêvão, que ficou fora do Mundial por causa de uma lesão muscular, e Endrick completam o setor.

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- Amanhã (sexta-feira (25), contra a Austrália) vão jogar Hugo Souza; Matheuzinho, Marquinhos, Vitor Reis e Douglas Santos; Danilo e Bruno Guimarães; Estevão, Raphinha, Endrick e Vinícius. Mas não se acostumem (com uma escalação antecipada) - explicou Carlo Ancelotti.

Endrick, Estêvão e Vitor Reis, revelados pelo Palmeiras, estão entre as quatro maiores vendas da história do clube. Os dois atacantes lideram a lista, enquanto o zagueiro aparece na quarta posição, atrás de Allan, negociado com o Manchester City na última janela.

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Vitor Reis durante treino do Brasil antes do jogo com a Austrália
Vitor Reis, formado nas categorias de base do Palmeiras, durante treino do Brasil antes do jogo com a Austrália (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Convocação da Seleção Brasileira para a Data Fifa

  1. Goleiros: Hugo Souza (Corinthians), Pedro Morisco (Coritiba) e Otávio (Cruzeiro);
  2. Defensores: Arthur Dias (Athletico-PR), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Jair (Nottingham Forest), Marquinhos (PSG), Matheuzinho (Corinthians), Mauro Júnior (PSV), Vitor Reis (Manchester City) e Wesley (Roma)*;
  3. Meio-campistas: Andrey Santos (Manchester United), Breno Bidon (Corinthians), Bruno Guimarães (Arsenal), Danilo (Botafogo), Douglas Luiz (Juventus) e Gabriel Bontempo (Santos);
  4. Atacantes: Endrick (Real Madrid), Estêvão (Chelsea), João Pedro (Chelsea)*, Pedro (Flamengo), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth), Samuel Lino (Flamengo) e Vini Jr (Real Madrid).

* João Pedro e Wesley foram cortados por lesão. Martinelli e Vanderson assumiram as vagas.

+ Seleção Brasileira: o que esperar das novidades da lista de Ancelotti após a Copa do Mundo

Os atletas chamados por Ancelotti representarão o Brasil em três amistosos. Primeiro, a Seleção medirá forças com a Austrália duas vezes: no dia 25 de setembro, em Townsville, e no dia 29, em Brisbane. Depois, a delegação seguirá para a Índia, onde, no dia 3 de outubro, enfrentará a seleção indiana em Calcutá.

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