Por que o Brasil vai jogar duas vezes contra a Austrália na Data Fifa?

O Brasil fará três amistosos nesta Data Fifa. Primeiro, a Seleção medirá forças com a Austrália duas vezes: no dia 25 de setembro, em Townsville, e no dia 29, em Brisbane. Depois, a delegação seguirá para a Índia, onde, no dia 3 de outubro, enfrentará a seleção indiana em Calcutá.

Mas, afinal, por que o Brasil jogará duas vezes contra a Austrália? A resposta é a nova 'Super Data Fifa', criada para unificar as datas de setembro e outubro, a fim de minimizar o impacto das paralisações nos clubes.

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Fifa cria 'Super Data Fifa' e amplia janela de jogos de seleções

A Fifa ampliou a janela internacional de setembro para reunir jogos que antes eram disputados em outubro, criando o que passou a ser chamado de Super Data Fifa. O período teve início na segunda-feira (21) e se estende até o dia 6 de outubro.

A mudança entra em vigor para reduzir as janelas internacionais ao longo do ano, a fim de minimizar o impacto das convocações no calendário dos clubes, que precisam liberar jogadores durante a competição.

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Como era o formato anterior?

Até a reconfiguração do calendário, as seleções disputavam partidas em cinco janelas ao longo do ano (março, junho, setembro, outubro e novembro), com até dois jogos em cada uma.

Com o novo modelo, a entidade optou por "antecipar" a janela de outubro, incorporando esses jogos ao bloco de setembro. As seleções passam a entrar em campo apenas nos meses de setembro e novembro a partir do segundo semestre deste ano.

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A redução no número de janelas, prevista inicialmente até o calendário de 2030, busca preservar o calendário dos clubes das grandes ligas, que sofrem com a ausência de atletas convocados durante as datas internacionais.

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