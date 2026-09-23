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Corinthians aparece entre os cinco times com maior risco de rebaixamento

Equipe alvinegra teve aumento no índice após a derrota para o Fluminense

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
23/09/2026 07:00
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Fernando Diniz em partida do Corinthians
Fernando Diniz, técnico do Corinthians (Foto: Agência Corinthians)

O Corinthians viu a derrota para o Fluminense por 3 a 1, na Neo Química Arena, aumentar as chances de rebaixamento. Antes da rodada, a equipe tinha 14,6% de probabilidade de queda, mas viu o número aumentar. 

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O Corinthians aparece com 21,4% de probabilidade de rebaixamento no Campeonato Brasileiro, segundo projeção matemática. O Timão tem o quinto maior risco entre as equipes da competição, atrás de Chapecoense (99,22%), Remo (94,6%), Internacional (69,1%) e Grêmio (57,6%).

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Na sequência, aparecem Vasco da Gama (18,4%), Mirassol (17,8%) e Vitória (13,1%). Botafogo (4,1%), Bragantino (1,7%), São Paulo (1,6%), Coritiba (0,80%), Santos (0,35%) e Atlético-MG (0,047%) completam a lista.

Hugo Souza durante partida pelo Corinthians
Corinthians aparece entre os cinco clubes com maior probabilidade de rebaixamento (Foto: Agência Corinthians)

Maiores chances de rebaixamento:

    1.
  1. Chapecoense - 99,22%
    2. 2.
  2. Remo - 94,6%
    3. 3.
  3. Internacional - 69,1%
    4. 4.
  4. Grêmio - 57,6%
    5. 5.
  5. Corinthians - 21,4%
    6. 6.
  6. Vasco da Gama - 18,4%
    7. 7.
  7. Mirassol - 17,8%
    8. 8.
  8. Vitória - 13,1%
    9. 9.
  9. Botafogo - 4,1%
    10. 10.
  10. Bragantino - 1,7%
    11. 11.
  11. São Paulo - 1,6%
    12. 12.
  12. Coritiba - 0,80%
    13. 13.
  13. Santos - 0,35%
    14. 14.
  14. Atlético-MG - 0,047%

Números do Corinthians na temporada

Desde que Fernando Diniz assumiu o comando do Corinthians, a equipe disputou 32 partidas, com 13 vitórias, oito empates e 11 derrotas. O aproveitamento é de 49%, com 35 gols marcados e 30 sofridos. No período, o Timão registra média de 12,8 finalizações, 4,3 no gol e 1,9 chances claras de gol por partida, além de 1,2 chances claras cedidas por jogo e 56% de posse de bola.

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Em 2026, o Corinthians soma 53 jogos, com 20 vitórias, 15 empates e 18 derrotas, alcançando 47% de aproveitamento. O time marcou 56 gols e sofreu 49. Nas partidas da temporada, apresenta média de 12,8 finalizações, 4,1 no gol e 1,9 chances claras de gol por jogo, enquanto cede 1,3 chances claras por partida e registra 57% de posse de bola.

Pelo Brasileirão, o Corinthians disputou 28 partidas e soma oito vitórias, oito empates e 12 derrotas, com 38% de aproveitamento. O time marcou 29 gols e sofreu 32 no campeonato. A equipe tem média de 12,2 finalizações, 3,7 no gol e 1,6 chances claras de gol por jogo, além de ceder também 1,6 chances claras por partida e registrar 54% de posse de bola.

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Calendário

  1. 07/10 — 19:30 — Internacional x Corinthians — Brasileirão
  2. 11/10 — 17:30 — Palmeiras x Corinthians — Brasileirão
  3. 18/10 — Horário não definido — Corinthians x Vitória — Brasileirão
  4. 25/10 — Horário não definido — Vasco x Corinthians — Brasileirão
  5. 28/10 — Horário não definido — Corinthians x Mirassol — Brasileirão
  6. 04/11 — Horário não definido — São Paulo x Corinthians — Brasileirão
  7. 18/11 — Horário não definido — Corinthians x Botafogo — Brasileirão
  8. 22/10 — Horário não definido — Atlético-MG x Corinthians — Brasileirão
  9. 29/11 — Horário não definido — Corinthians x Grêmio — Brasileirão
  10. 02/12 — Horário não definido — Remo x Corinthians — Brasileirão

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