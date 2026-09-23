Corinthians aparece entre os cinco times com maior risco de rebaixamento
Equipe alvinegra teve aumento no índice após a derrota para o Fluminense
O Corinthians viu a derrota para o Fluminense por 3 a 1, na Neo Química Arena, aumentar as chances de rebaixamento. Antes da rodada, a equipe tinha 14,6% de probabilidade de queda, mas viu o número aumentar.
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O Corinthians aparece com 21,4% de probabilidade de rebaixamento no Campeonato Brasileiro, segundo projeção matemática. O Timão tem o quinto maior risco entre as equipes da competição, atrás de Chapecoense (99,22%), Remo (94,6%), Internacional (69,1%) e Grêmio (57,6%).
Na sequência, aparecem Vasco da Gama (18,4%), Mirassol (17,8%) e Vitória (13,1%). Botafogo (4,1%), Bragantino (1,7%), São Paulo (1,6%), Coritiba (0,80%), Santos (0,35%) e Atlético-MG (0,047%) completam a lista.
Maiores chances de rebaixamento:
- Chapecoense - 99,22%
- Remo - 94,6%
- Internacional - 69,1%
- Grêmio - 57,6%
- Corinthians - 21,4%
- Vasco da Gama - 18,4%
- Mirassol - 17,8%
- Vitória - 13,1%
- Botafogo - 4,1%
- Bragantino - 1,7%
- São Paulo - 1,6%
- Coritiba - 0,80%
- Santos - 0,35%
- Atlético-MG - 0,047%
Números do Corinthians na temporada
Desde que Fernando Diniz assumiu o comando do Corinthians, a equipe disputou 32 partidas, com 13 vitórias, oito empates e 11 derrotas. O aproveitamento é de 49%, com 35 gols marcados e 30 sofridos. No período, o Timão registra média de 12,8 finalizações, 4,3 no gol e 1,9 chances claras de gol por partida, além de 1,2 chances claras cedidas por jogo e 56% de posse de bola.
Em 2026, o Corinthians soma 53 jogos, com 20 vitórias, 15 empates e 18 derrotas, alcançando 47% de aproveitamento. O time marcou 56 gols e sofreu 49. Nas partidas da temporada, apresenta média de 12,8 finalizações, 4,1 no gol e 1,9 chances claras de gol por jogo, enquanto cede 1,3 chances claras por partida e registra 57% de posse de bola.
Pelo Brasileirão, o Corinthians disputou 28 partidas e soma oito vitórias, oito empates e 12 derrotas, com 38% de aproveitamento. O time marcou 29 gols e sofreu 32 no campeonato. A equipe tem média de 12,2 finalizações, 3,7 no gol e 1,6 chances claras de gol por jogo, além de ceder também 1,6 chances claras por partida e registrar 54% de posse de bola.
Calendário
- 07/10 — 19:30 — Internacional x Corinthians — Brasileirão
- 11/10 — 17:30 — Palmeiras x Corinthians — Brasileirão
- 18/10 — Horário não definido — Corinthians x Vitória — Brasileirão
- 25/10 — Horário não definido — Vasco x Corinthians — Brasileirão
- 28/10 — Horário não definido — Corinthians x Mirassol — Brasileirão
- 04/11 — Horário não definido — São Paulo x Corinthians — Brasileirão
- 18/11 — Horário não definido — Corinthians x Botafogo — Brasileirão
- 22/10 — Horário não definido — Atlético-MG x Corinthians — Brasileirão
- 29/11 — Horário não definido — Corinthians x Grêmio — Brasileirão
- 02/12 — Horário não definido — Remo x Corinthians — Brasileirão
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