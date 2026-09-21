Corinthians vive 'segundo pesadelo' em uma semana, mas banca Diniz contra rebaixamento
Alvinegro engata sexta derrota consecutiva no Brasileirão após cair na Libertadores
A última semana foi de lamentações para o Corinthians e sua torcida. Na quarta-feira, a equipe foi eliminada da Libertadores pelo Estudiantes, em partida marcada pelo erro de Memphis nos minutos finais. Já no último domingo, sofreu uma derrota por 3 a 1 para o Fluminense, a sexta consecutiva no Campeonato Brasileiro. Mesmo diante do momento de turbulência, Fernando Diniz seguirá no comando da equipe.
+ Bastidores: permanência de Diniz partiu da direção e foi defendida pelo elenco do Corinthians
O time que sonhava, ainda que de forma tímida, com a segunda conquista continental de sua história, agora terá de se concentrar nas dez rodadas restantes do Brasileirão, na luta contra o descenso. Serão pouco mais de duas semanas de pausa para a Data Fifa antes do retorno do calendário nacional, que separa uma sequência complicada para Diniz e seus comandados.
No dia 7 de outubro, o Corinthians viaja ao Sul do país para enfrentar o Internacional, em duelo direto na luta contra o Z-4. Dias depois, visita o rival Palmeiras, descansado e embalado na disputa pela tríplice coroa. A resposta do elenco precisará acontecer longe de seus torcedores, que apareceram como principal combustível durante períodos de crise interna, dívidas e transfer bans.
Apenas três pontos separam o Alvinegro do Grêmio, primeiro clube dentro da zona de rebaixamento. Nos compromissos restantes em 2026, ao menos quatro serão contra adversários que disputam o "mesmo campeonato" que o Timão: Internacional, Remo, Mirassol e Grêmio. O calendário ainda reserva dois clássicos, diante de Palmeiras e São Paulo.
- A gente vem deixar isso claro, é decisão da diretoria de futebol e do presidente Osmar Stabile. Os jogadores vieram pedir para não ter mudança no comando técnico. A gente divide a responsabilidade. Precisamos voltar a vencer jogos - afirmou Marcelo Paz, executivo de futebol, em pronunciamento antes da coletiva de Diniz na Neo Química Arena.
Fernando Diniz terá tempo para trabalhar e, principalmente, recuperar os jogadores lesionados. Entre os principais desfalques, aparecem o meia Carrillo e o atacante Yuri Alberto. Em uma janela marcada pela ausência de reforços, devido aos problemas financeiros e à impossibilidade de contratar novos jogadores, a comissão técnica terá de encontrar, novamente, soluções caseiras para os problemas apresentados.
Entre os poucos pontos positivos em meio ao caos vivido está a postura do elenco em defesa do trabalho da comissão técnica, um passo importante nos bastidores para as últimas batalhas do ano. O que poderia ter se transformado em uma semana mágica, com o Alvinegro entre os quatro principais clubes da América do Sul, terminou em eliminação e luta contra o rebaixamento. A segunda realidade é mais adequada ao atual momento vivido pelo Sport Club Corinthians Paulista fora das quatro linhas.
No futebol, quase sempre se colhe o que se planta. E, em um ambiente de caos político, o campo é diretamente afetado.
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