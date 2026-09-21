Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Corinthians vive 'segundo pesadelo' em uma semana, mas banca Diniz contra rebaixamento

Alvinegro engata sexta derrota consecutiva no Brasileirão após cair na Libertadores

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
21/09/2026 04:30
Favorite o Lance! no Google
Memphis Depay durante a partida
Memphis Depay, atacante do Corinthians (Foto: Miguel Schincariol / AFP)

A última semana foi de lamentações para o Corinthians e sua torcida. Na quarta-feira, a equipe foi eliminada da Libertadores pelo Estudiantes, em partida marcada pelo erro de Memphis nos minutos finais. Já no último domingo, sofreu uma derrota por 3 a 1 para o Fluminense, a sexta consecutiva no Campeonato Brasileiro. Mesmo diante do momento de turbulência, Fernando Diniz seguirá no comando da equipe.

+ Bastidores: permanência de Diniz partiu da direção e foi defendida pelo elenco do Corinthians

O time que sonhava, ainda que de forma tímida, com a segunda conquista continental de sua história, agora terá de se concentrar nas dez rodadas restantes do Brasileirão, na luta contra o descenso. Serão pouco mais de duas semanas de pausa para a Data Fifa antes do retorno do calendário nacional, que separa uma sequência complicada para Diniz e seus comandados.

continua após a publicidade

No dia 7 de outubro, o Corinthians viaja ao Sul do país para enfrentar o Internacional, em duelo direto na luta contra o Z-4. Dias depois, visita o rival Palmeiras, descansado e embalado na disputa pela tríplice coroa. A resposta do elenco precisará acontecer longe de seus torcedores, que apareceram como principal combustível durante períodos de crise interna, dívidas e transfer bans.

Apenas três pontos separam o Alvinegro do Grêmio, primeiro clube dentro da zona de rebaixamento. Nos compromissos restantes em 2026, ao menos quatro serão contra adversários que disputam o "mesmo campeonato" que o Timão: Internacional, Remo, Mirassol e Grêmio. O calendário ainda reserva dois clássicos, diante de Palmeiras e São Paulo.

continua após a publicidade

- A gente vem deixar isso claro, é decisão da diretoria de futebol e do presidente Osmar Stabile. Os jogadores vieram pedir para não ter mudança no comando técnico. A gente divide a responsabilidade. Precisamos voltar a vencer jogos - afirmou Marcelo Paz, executivo de futebol, em pronunciamento antes da coletiva de Diniz na Neo Química Arena.

Fernando Diniz terá tempo para trabalhar e, principalmente, recuperar os jogadores lesionados. Entre os principais desfalques, aparecem o meia Carrillo e o atacante Yuri Alberto. Em uma janela marcada pela ausência de reforços, devido aos problemas financeiros e à impossibilidade de contratar novos jogadores, a comissão técnica terá de encontrar, novamente, soluções caseiras para os problemas apresentados.

continua após a publicidade
Fernando Diniz durante o confronto entre Corinthians e Fluminense (Foto: Marina Uezima/Brazil Photo Press/Folhapress)
Fernando Diniz durante o confronto entre Corinthians e Fluminense (Foto: Marina Uezima/Brazil Photo Press/Folhapress)

Entre os poucos pontos positivos em meio ao caos vivido está a postura do elenco em defesa do trabalho da comissão técnica, um passo importante nos bastidores para as últimas batalhas do ano. O que poderia ter se transformado em uma semana mágica, com o Alvinegro entre os quatro principais clubes da América do Sul, terminou em eliminação e luta contra o rebaixamento. A segunda realidade é mais adequada ao atual momento vivido pelo Sport Club Corinthians Paulista fora das quatro linhas.

No futebol, quase sempre se colhe o que se planta. E, em um ambiente de caos político, o campo é diretamente afetado.

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade

Tudo sobre
Sugerida para você!
Técnico Fernando Diniz durante treino do Corinthians

Corinthians

Bastidores: permanência de Diniz partiu da direção e foi defendida pelo elenco do Corinthians

Há 8 horas
Zagueiro desabafou durante a zona mista (Foto: Rodilei Morais /Fotoarena/Folhapress)

Corinthians

Gustavo Henrique aponta culpado em derrota do Corinthians

Há 8 horas
Fernando Diniz de braços cruzados com a camisa do Corinthians

Fora de Campo

Decisão do Corinthians sobre futuro de Diniz agita torcedores: 'Não é possível'

Há 9 horas
Craque Neto critica atuação de meia corintiano (Foto: Reprodução)

Fora de Campo

Neto detona titular do Corinthians após derrota: 'Culpa sua'

Há 9 horas
Fernando Diniz durante a partida entre Corinthians x Estudiantes

Corinthians

Executivo do Corinthians blinda Diniz e descarta demissão

Há 9 horas
Fernando Diniz durante a partida entre Corinthians x Estudiantes

Futebol Nacional

Veja as chances de rebaixamento após jogos de Corinthians, Grêmio e Vitória

Há 9 horas
Mais LANCE!
Hugo Souza de camisa azul om Fábio e Hulk atrás

Atuação de Hugo Souza em Corinthians x Fluminense repercute: 'Não dá'

Fernando Diniz olhando para cima com a camisa do Corinthians

Torcedores do Corinthians mandam recado a Fernando Diniz após derrota em casa

Hulk comemora seu gol no jogo do Fluminense contra o Corinthians pelo Brasileirão

Em tarde de Hulk, Fluminense vence o Corinthians no Brasileirão e volta ao G-4

PC Oliveira concordou com a decisão da arbitragem em Palmeiras x Cruzeiro (Foto: Divulgação Globo)

PC Oliveira avalia possível pênalti em Corinthians x Fluminense

Ramon Abatti Abel com o braço erguido e de uniforme laranja

Decisão da arbitragem em Corinthians x Fluminense viraliza: 'Pipocou'

Corinthians e Fluminense se enfrentando pelo Brasileirão

Veja gols em Corinthians x Fluminense: Hulk marca dois

Fernando Diniz tecnico do Corinthians

Corinthians x Fluminense: Diniz confirma escalação para o Brasileirão

Renato Augusto - Corinthians 0 x 2 Fluminense - Brasileirão 2022

Fluminense mira quarta dobradinha sobre o Corinthians no Brasileirão

Time do Corinthians reunido antes da partida na Neo Química Arena

Corinthians leva vantagem em casa para duelo contra o Fluminense; veja retrospecto

Memphis Depay fica desolado após perder o pênalti para o Corinthians contra o Estudiantes

Memphis pede desculpas à torcida do Corinthians após eliminação na Libertadores: 'Maior decepção da minha carreira'

Lance!

Escalação: Corinthians segue sem artilheiro e tem dúvidas no meio

O técnico do Corinthians, Fernando Diniz, na derrota para o Estudiantes

Diniz vive pressão no Corinthians em cenário de crise de lideranças

Brasileirão Série A 2026 - Corinthians x Fluminense

Corinthians x Fluminense: onde assistir, horário e escalações pelo Brasileirão