IA do Lance! crava rebaixamento de gigantes do Brasileirão; veja
Corinthians e Internacional aparecem entre os quatro clubes apontados para a Série B
Na reta final do Brasileirão, a IA do Lance! projetou os quatro clubes que seriam rebaixados para a Série B em 2027. Na simulação, Corinthians, Chapecoense, Remo e Internacional aparecem entre as equipes que deixariam a elite do futebol brasileiro.
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O Corinthians está entre os clubes em situação mais delicada no levantamento. O time paulista vem de seis derrotas consecutivas no Brasileirão e ocupa a 14ª colocação, com 32 pontos em 28 partidas. A equipe também aparece próxima da zona de rebaixamento nas projeções matemáticas divulgadas pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
Corinthians vive sequência de seis derrotas
A última vitória do Corinthians no Campeonato Brasileiro aconteceu em 9 de agosto, diante do Red Bull Bragantino, pela 22ª rodada. Desde então, a equipe comandada por Fernando Diniz perdeu para Cruzeiro, Coritiba, Santos, Chapecoense, Flamengo e Fluminense.
Na rodada mais recente, o Corinthians foi derrotado pelo Fluminense por 3 a 1, na Neo Química Arena. Com o resultado, o clube permaneceu com apenas três pontos de vantagem sobre o Grêmio, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.
Segundo os dados da UFMG apresentados pelas fontes, o Corinthians tem 21,4% de chance de rebaixamento. O número aumentou após a derrota para o Fluminense: antes da 28ª rodada, a probabilidade era de 14,6%. O desempenho como mandante também aparece entre os pontos destacados. O Corinthians conquistou 18 dos 45 pontos disputados na Neo Química Arena, com aproveitamento de 40% em casa.
Internacional é o gigante em situação mais delicada
Entre os clubes apontados pela IA do Lance!, o Internacional também aparece em uma posição próxima da parte de baixo da tabela. O Colorado ocupa a 18ª colocação, com 28 pontos, e tem 69,1% de chance de rebaixamento, de acordo com o levantamento da UFMG.
A equipe gaúcha perdeu para o São Paulo por 1 a 0 no último sábado (19) e segue dentro do Z-4. O resultado fez a probabilidade de queda subir de 57,4% para 69,1%.
O Grêmio, por sua vez, também aparece em situação de risco nas projeções matemáticas. O Tricolor empatou em 0 a 0 com o Palmeiras, chegou aos 29 pontos e passou a ter 57,6% de chance de rebaixamento, contra 46,6% na rodada anterior.
Chapecoense e Remo lideram risco de queda
A projeção divulgada pelo Lance! também incluiu Chapecoense e Remo entre os quatro clubes que seriam rebaixados para a Série B. Nos dados da UFMG apresentados pelas fontes, os dois times aparecem justamente com as maiores probabilidades de queda.
A Chapecoense tem 99,2% de chance de rebaixamento, enquanto o Remo aparece com 94,6%. Logo depois estão Internacional, com 69,1%, e Grêmio, com 57,6%.
Além deles, Vasco (18,4%), Mirassol (17,8%) e Vitória (13,1%) também aparecem com probabilidades superiores a 10%.
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