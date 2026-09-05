A notícia da possível chegada do jogador Hakim Ziyech ao Botafogo repercutiu entre os torcedores rivais do clube alvinegro neste sábado (5). O atleta, que teve passagens por clubes do futebol europeu como Chelsea e Ajax, está atualmente no Wydad Casablanca, do Marrocos.

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Aos 33 anos, o marroquino já disputou a Champions League, a Copa do Mundo e outros torneios de grande relevância. Após reviravoltas na negociação ao longo deste sábado (5), a diretoria da SAF alvinegra retomou o otimismo quanto ao acerto com o atleta.

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Veja alguns comentários:

Sou flamenguista, mas tenho dá receio esse Ziyech vindo pro Botafogo. Cara joga demais. Ainda bem que não é o dos tempos de Ajax🫥 — Barra Monaco (@BarraUnited) September 5, 2026

escolheu o alvinegro errado vai sair de um time pequeno pro outro, Ziyech no Corinthians era papo de eu mesmo ir buscar. espero que dê errado com o Botafogo e na próxima janela se o Corinthians se livrar dos transferbans ele venha pra cá — Imuhagh 🇲🇦🇧🇷🦅 (@sccpk4y) September 6, 2026

Para com isso, Ziyech vai deitar se vocês trouxerem. Papo de esquecer o rebaixamento e sonhar com arrancada. — DON (@DonElece) September 5, 2026

Baita reforço pro Botafogo esse cara é bom — jurídico DVD (@JulioS45522) September 5, 2026

Ziyech atuou pelo Chelsea (Foto: Reprodução/@ChelseaFC/X)

Saiba a situação da negociação entre Ziyech e Botafogo

O Botafogo ainda adota cautela, mas vê as tratativas em estágio avançado. O desejo é que o jogador se apresente no início da próxima semana para exames médicos e assinatura de contrato até o fim de 2027.

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As informações são do jornalista Matheus Medeiros e foram confirmadas pela reportagem do Lance!.

Ziyech já tinha dado "ok" à proposta do Botafogo e chegou a produzir material para anúncio do clube. A expectativa era de sua presença já neste domingo (6) para assistir ao jogo contra o Palmeiras, no Nilton Santos.

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No entanto, um imbróglio entre as partes quanto à visão do projeto fez com que o marroquino desse um passo atrás e travasse a negociação. Entraram em cena jogadores do elenco alvinegro, como Danilo Pereira, ex-companheiro nos tempos de Ajax, da Holanda. Houve debate depois disso, e o ponta direita acenou positivamente no fim da tarde de sábado (5).

Na última temporada, Hakim Ziyech disputou 16 jogos com a camisa do Wydad Casablanca e marcou nove gols. Semifinalista da Copa do Mundo em 2022, ele soma 64 partidas e 25 tentos anotados pela seleção de Marrocos.

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