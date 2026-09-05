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Rivais reagem à possível chegada de Ziyech no Botafogo: 'Ainda bem'

Jogador tem contrato com o Wydad Casablanca

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
05/09/2026 21:36
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Ziyech com a camisa do Wydad Casablanca, do Marrocos
Zyech atuou no futebol europeu (Foto: Reprodução/@WACofficiel/X)

A notícia da possível chegada do jogador Hakim Ziyech ao Botafogo repercutiu entre os torcedores rivais do clube alvinegro neste sábado (5). O atleta, que teve passagens por clubes do futebol europeu como Chelsea e Ajax, está atualmente no Wydad Casablanca, do Marrocos.

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Aos 33 anos, o marroquino já disputou a Champions League, a Copa do Mundo e outros torneios de grande relevância. Após reviravoltas na negociação ao longo deste sábado (5), a diretoria da SAF alvinegra retomou o otimismo quanto ao acerto com o atleta.

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Veja alguns comentários:

Ziyech com a camisa do Chelsea
Ziyech atuou pelo Chelsea (Foto: Reprodução/@ChelseaFC/X)

Saiba a situação da negociação entre Ziyech e Botafogo

O Botafogo ainda adota cautela, mas vê as tratativas em estágio avançado. O desejo é que o jogador se apresente no início da próxima semana para exames médicos e assinatura de contrato até o fim de 2027.

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As informações são do jornalista Matheus Medeiros e foram confirmadas pela reportagem do Lance!.

Ziyech já tinha dado "ok" à proposta do Botafogo e chegou a produzir material para anúncio do clube. A expectativa era de sua presença já neste domingo (6) para assistir ao jogo contra o Palmeiras, no Nilton Santos.

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No entanto, um imbróglio entre as partes quanto à visão do projeto fez com que o marroquino desse um passo atrás e travasse a negociação. Entraram em cena jogadores do elenco alvinegro, como Danilo Pereira, ex-companheiro nos tempos de Ajax, da Holanda. Houve debate depois disso, e o ponta direita acenou positivamente no fim da tarde de sábado (5).

Na última temporada, Hakim Ziyech disputou 16 jogos com a camisa do Wydad Casablanca e marcou nove gols. Semifinalista da Copa do Mundo em 2022, ele soma 64 partidas e 25 tentos anotados pela seleção de Marrocos.

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