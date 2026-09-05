Gol perdido em São Paulo x Atlético-MG assusta torcedores: 'Me ajuda'
Jogo terminou 2 a 0 para o Tricolor
Durante a partida entre São Paulo e Atlético-MG neste sábado (5), válida pelo Campeonato Brasileiro, um gol perdido chamou a atenção nas redes sociais. O atacante do Galo, Mateo Cassierra, teve chance clara para colocar os visitantes em vantagem, mas desperdiçou a oportunidade.
➡️Veja os gols da vitória do São Paulo sobre o Atlético-MG no Brasileirão
Veja alguns comentários:
Me ajuda a te ajudar, Cassierra.— Tomaz Araujo (@tomazaraujo13) September 5, 2026
Tá osso.
Que gol perdeu o Cassierra— CFD - Futebol e Fantasies (@CFD_Oficial) September 5, 2026
UAU
NÃO DÁ COM ESSE CASSIERRA— juhᶜᵃᵐ hater do reinier (@juh_do_galo) September 5, 2026
Faz isso não, mano.. pic.twitter.com/qyf7S7V3pA— FALA, MASSA! 🐔 | Wander Lourenco (@canal_falamassa) September 5, 2026
Ai n da pra te defender cassierra pela mor.. pic.twitter.com/koNP463iM5— Marin_Atleticana-🖤🤍 (@MarinAtleticana) September 5, 2026
Como foi o jogo entre São Paulo e Atlético-MG no Brasileirão?
O São Paulo começou melhor e criou as principais chances do primeiro tempo. Luciano, Marcos Antônio e Gustavo Santana tiveram oportunidades, enquanto o Atlético-MG pouco conseguiu ameaçar. Aos 32 minutos, Gustavo Santana tabelou com Lucas Ramon pela direita e marcou de cabeça, mas o gol foi anulado após o VAR apontar impedimento no lateral tricolor. Aos 42 minutos, o Atlético-MG chegou pela primeira vez com perigo. Natanael arriscou de longe, e a bola passou perto do gol de Rafael. O São Paulo seguiu controlando as ações até o fim da primeira etapa.
Segundo tempo
O São Paulo voltou pressionando e quase abriu o placar aos 4 minutos, quando Marcos Antônio acertou um chute colocado que passou raspando o travessão. Na sequência, Gustavo Santana cabeceou para fora. O Atlético respondeu com Cassierra desperdiçando grande chance dentro da pequena área após cruzamento de Fred. E, se até então, o São Paulo não conseguia converter suas finalizações, a situação mudou.
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Aos 20 minutos, o São Paulo abriu o placar. Iago cruzou rasteiro pela esquerda, Artur finalizou cruzado e Luciano apareceu na pequena área para desviar de primeira e marcar. Aos 22 minutos, Lucas Ramon recebeu pela direita e cruzou na medida para Iago. O lateral apareceu na área e, de peixinho, cabeceou com força para marcar o segundo gol do São Paulo no Morumbis. O Tricolor conseguiu manter o domínio até o final.
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