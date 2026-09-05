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Gol perdido em São Paulo x Atlético-MG assusta torcedores: 'Me ajuda'

Jogo terminou 2 a 0 para o Tricolor

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
05/09/2026 20:54
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Luciano com a mão para o alto durante São Paulo x Atlético-MG
São Paulo e Atlético se enfrentaram pelo Brasileirão (Foto:

Durante a partida entre São Paulo e Atlético-MG neste sábado (5), válida pelo Campeonato Brasileiro, um gol perdido chamou a atenção nas redes sociais. O atacante do Galo, Mateo Cassierra, teve chance clara para colocar os visitantes em vantagem, mas desperdiçou a oportunidade.

➡️Veja os gols da vitória do São Paulo sobre o Atlético-MG no Brasileirão

Veja alguns comentários:

Luciano comemorando gol contra o Atlético-MG
São Paulo venceu o Galo por 2 a 0 no Brasileirão (Foto: Marina Uezima/Brazil Photo Press/Folhapress)

Como foi o jogo entre São Paulo e Atlético-MG no Brasileirão?

O São Paulo começou melhor e criou as principais chances do primeiro tempo. Luciano, Marcos Antônio e Gustavo Santana tiveram oportunidades, enquanto o Atlético-MG pouco conseguiu ameaçar. Aos 32 minutos, Gustavo Santana tabelou com Lucas Ramon pela direita e marcou de cabeça, mas o gol foi anulado após o VAR apontar impedimento no lateral tricolor. Aos 42 minutos, o Atlético-MG chegou pela primeira vez com perigo. Natanael arriscou de longe, e a bola passou perto do gol de Rafael. O São Paulo seguiu controlando as ações até o fim da primeira etapa.

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Segundo tempo

O São Paulo voltou pressionando e quase abriu o placar aos 4 minutos, quando Marcos Antônio acertou um chute colocado que passou raspando o travessão. Na sequência, Gustavo Santana cabeceou para fora. O Atlético respondeu com Cassierra desperdiçando grande chance dentro da pequena área após cruzamento de Fred. E, se até então, o São Paulo não conseguia converter suas finalizações, a situação mudou.

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Aos 20 minutos, o São Paulo abriu o placar. Iago cruzou rasteiro pela esquerda, Artur finalizou cruzado e Luciano apareceu na pequena área para desviar de primeira e marcar. Aos 22 minutos, Lucas Ramon recebeu pela direita e cruzou na medida para Iago. O lateral apareceu na área e, de peixinho, cabeceou com força para marcar o segundo gol do São Paulo no Morumbis. O Tricolor conseguiu manter o domínio até o final.

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