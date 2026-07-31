Flamengo lança nova camisa; confira o Manto 3 'Segue o Mengo' é o slogan da campanha

O Flamengo lançou nesta sexta-feira (31) a terceira camisa da temporada 2026, produzido em parceria com a Adidas Originais. A peça já está disponível para compra nas lojas físicas e no e-commerce oficial do clube, com preço a partir de R$ 449,99 para o modelo adulto.

Batizado de Manto 3, o novo uniforme chega acompanhado da campanha "Segue o Mengo", que celebra a influência do clube na formação do futebol brasileiro e da cultura em torno do esporte.

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O design é predominantemente vermelho, em tom mais claro do que o do uniforme tradicional rubro-negro. Grafismos do escudo do clube percorrem toda a peça em direções opostas. A gola é branca, com acabamentos em vermelho e preto; a mesma combinação de cores aparece nas mangas. Nos ombros, as três listras características da Adidas estão em preto. A camisa traz ainda o Trefoil da Adidas Originais e o escudo do remo. Confira:

Flamengo lança 3º uniforme da temporada 2026 em parceria com Adidas (Foto: Divulgação)

Quando é o próximo jogo do Flamengo?

O próximo compromisso do time carioca será no dia 9 de agosto, no Maracanã, contra o Vitória. Até lá, o técnico Leonardo Jardim terá um intervalo de 11 dias entre uma partida e outra. O período será importante para recuperar jogadores e, principalmente, aproveitar os treinamentos para recolocar o Rubro-Negro no caminho das boas atuações.

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