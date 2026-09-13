Renato Gaúcho anuncia retorno ao Grêmio, mas apaga post
Treinador pode assumir sua quinta passagem pelo clube gaúcho
O técnico Renato Gaúcho, por meio das redes sociais, anunciou que está de volta ao Grêmio. O treinador fez uma postagem dizendo que "está muito feliz", mas apagou o post em seguida. O andamento das negociações foi inicialmente publicado pela Gaúcha ZH.
— Oi, torcida gremista! Estou muito feliz com a minha volta — publicou pelo Instagram, com uma foto ao lado da filha no CT do Grêmio.
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O treinador pode chegar para sua quinta passagem pelo clube e para substituir Luís Castro, que não é mais técnico do Grêmio. O clube gaúcho anunciou a saída do treinador no início da tarde deste domingo (13).
Além de Castro, os auxiliares Vitor Severino e Pedro Mané, o preparador de goleiros Daniel Correia, o analista de desempenho Nuno Baptista e os preparadores físicos Roberto Júnior e Nuno Cerdeira também deixam o clube.
Renato Gaúcho pelo Grêmio:
- 547 jogos
- 281V - 140E - 126D
- 59.9% aproveitamento
- 848 gols marcados
- 495 gols sofridos
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Saída de Luís Castro
A situação de Luís Castro vinha se deteriorando no Grêmio há semanas, mas o técnico havia conseguido um respiro após a classificação à semifinal da Copa do Brasil sobre o maior rival, o Inter. Porém, a sequência de exibições ruins e a derrota de virada para o Vasco, na Arena do Grêmio, tornaram a situação do técnico insustentável.
Luís Castro deixa o Grêmio na 15ª colocação do Brasileirão, com 28 pontos, mesma pontuação de Vasco e Inter, que ocupam a zona de rebaixamento.
O treinador havia sido anunciado pelo clube gaúcho em dezembro do ano passado. O português comandou o time em 54 jogos, com 21 vitórias, 15 empates e 18 derrotas, com aproveitamento de 48,14%. Neste ano, conquistou o Campeonato Gaúcho.
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