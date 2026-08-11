Paquetá reencontra Cruzeiro por revanche após traumas e em novo status no Flamengo Meia esteve no vice da Copa do Brasil de 2017 e na eliminação da Libertadores de 2018

Lucas Paquetá não esconde que o reencontro com o Cruzeiro, nesta quarta-feira (12), pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, terá um significado diferente. O meia do Flamengo ainda guarda na memória a eliminação para o time mineiro em 2018, na mesma competição, quando vivia os primeiros grandes momentos da carreira e era um dos principais destaques do Rubro-Negro. Oito anos depois, retorna ao mesmo adversário em um cenário completamente diferente e com a possibilidade de escrever um novo capítulo dessa história.

A lembrança, porém, vai além daquela eliminação. Antes de cair para o Cruzeiro na Libertadores, Paquetá já havia vivido uma frustração contra o time mineiro em uma decisão. Em 2017, o meia, com a camisa 39, marcou na final da Copa do Brasil, mas viu o Flamengo perder o título para a equipe celeste nos pênaltis, no Mineirão. São, portanto, dois capítulos dolorosos diante do mesmo adversário, que agora volta a cruzar o caminho do jogador em um mata-mata.

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— Estaria mentindo se dissesse que não penso nesse jogo. É algo especial para mim, porque foi uma eliminação que me deixou muito triste. É um jogo especial, espero levar a melhor dessa vez, que o Flamengo vença e a gente passe — disse Paquetá recentemente, no Ninho do Urubu.

Lucas Paquetá em partida do Flamengo contra o Cruzeiro (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Paquetá era um dos destaques do Flamengo em 2018

A declaração ajuda a dimensionar o peso daquele confronto para o jogador. Em 2018, Paquetá era o Garoto do Ninho que começava a assumir protagonismo no profissional. O Flamengo chegou às oitavas de final invicto e tinha no meia uma de suas principais referências na campanha. Mas, justamente no jogo de ida contra o Cruzeiro, ele não pôde atuar por suspensão.

Sem Paquetá, o Flamengo perdeu por 2 a 0 no Maracanã, com gols de Thiago Neves e Arrascaeta. O uruguaio, que anos mais tarde se tornaria um dos maiores ídolos da história do clube carioca, ajudou o Cruzeiro a construir uma vantagem que seria decisiva para a classificação.

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Paquetá voltou na partida de volta, no Mineirão. O Rubro-Negro venceu por 1 a 0, com gol de Léo Duarte, mas o resultado não foi suficiente para evitar a eliminação. A derrota no confronto marcou o último mata-mata de Libertadores do meia em sua primeira passagem pelo clube.

Poucos meses depois, Paquetá deixou o Flamengo para iniciar sua trajetória no futebol europeu. Vieram Milan, Lyon e West Ham, além da Seleção Brasileira e de duas Copas do Mundo. O garoto que enfrentava o Cruzeiro em 2018 passou a viver experiências em alguns dos maiores palcos do futebol mundial.

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O caminho, porém, também teve capítulos difíceis. Paquetá precisou lidar com a investigação envolvendo suspeitas de manipulação de apostas na Inglaterra, situação que marcou parte importante de sua trajetória recente. Ainda assim, retornou ao Flamengo em 2026 para reencontrar o clube onde foi formado e que considera sua casa. E é justamente nesse retorno que está uma das principais diferenças para o reencontro com o Cruzeiro.

Paquetá reencontra o Cruzeiro carregando um outro status

Em 2018, Paquetá era uma promessa em ascensão. Agora, volta ao mesmo adversário como uma das principais estrelas do elenco rubro-negro e como o jogador mais caro da história do Flamengo. O status mudou, a carreira mudou e o peso sobre seus ombros também.

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Lucas Paquetá comemora gol pelo Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

A volta ao clube, entretanto, não começou da maneira ideal. Paquetá sofreu uma grave lesão durante a Copa do Mundo e ficou fora da última partida da Seleção na competição. Depois do período de recuperação, voltou ao Flamengo recentemente, no domingo, e ganhou minutos na vitória por 2 a 0 sobre o Vitória, no Maracanã.

Mesmo sem estar no auge físico, deixou boas impressões. Entrou leve, participativo e até arriscou um lençol, mostrando que começa a recuperar o ritmo justamente às vésperas de um dos jogos mais simbólicos de sua temporada.

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É por isso que o duelo com o Cruzeiro representa mais do que uma simples lembrança do passado. Paquetá terá a oportunidade de reencontrar o adversário que marcou sua última eliminação em um mata-mata de Libertadores pelo Flamengo, mas agora em uma condição que ele próprio construiu ao longo de oito anos de carreira.

Naquela época, ficou fora do jogo que abriu a eliminação e voltou ao Mineirão sem conseguir mudar a história do confronto. Agora, chega ao estádio como uma das referências do Flamengo e com a responsabilidade de ajudar o clube a avançar.

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