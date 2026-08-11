Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Cruzeiro x Flamengo: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Libertadores

As equipes se enfrentam pelas oitavas de final da Libertadores

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
11/08/2026 15:30
Favorite o Lance! no Google
Cruzeiro x Flamengo Libertadores
Cruzeiro x Flamengo Libertadores (Foto: arte Lance!)

Cruzeiro e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (12), às 21h30 (horário de Brasília). As equipes disputam partida válida pela ida das oitavas de final da Libertadores. O confronto será transmitido pela Globo (TV aberta), GETV (YouTube) e Paramount+ (streaming). ➡️ Clique para assistir no Paramount+ com 30 dias grátis!

Ficha do jogo

Escudo do Cruzeiro
CRU
Escudo do Flamengo
FLA
Oitavas de final
Libertadores
Data e Hora
Quarta-feira, 12 de agosto, às 21h30 (de Brasília)
Local
Mineirão; Belo horizonte-MG
Árbitro
Yael Falcon (ARG)
Assistentes
Facundo Rodríguez (ARG) e Pablo Gonzales (ARG)
Var
Juan Soto (ARG)
Onde assistir

O Cruzeiro chega para o duelo embalado pela classificação na Copa do Brasil e a vitória do último fim de semana contra o Mirassol. No jogo de domingo, a Raposa ganhou mais opções com as estreias de Wesley e João Costa. Lucho Rodríguez também pode estrear nesta semana.

continua após a publicidade

A equipe terá mais desfalques que novidades. Além dos lesionados Sinisterra, Gabriel Pec, Neyser e Cássio, Artur Jorge terá outras baixas importantes. Lucas Romero e Fagner estão suspensos para a partida. Com isso, Matheus Henrique e William devem ganhar espaço no time titular.

Outros jogadores devem entrar em campo atentos à parte disciplinar nesta quarta-feira. Gerson, Matheus Pereira, Neyser e Matheus Henrique estão pendurados.

continua após a publicidade
Jogadores de Flamengo e Cruzeiro no Maracanã
Jogadores de Flamengo e Cruzeiro no Maracanã (Foto: Divulgação/Flamengo)

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Enquanto isso, o Flamengo aproveitou bem o período sem jogos na última semana e apresentou melhoras no fim de semana ao vencer o Vitória por 2 a 0. No último confronto, Alex Sandro, Everton, Luiz Araújo e Vitão ficaram fora da partida no Maracanã.

Por outro lado, Leonardo Jardim poderá voltar a contar com De la Cruz. O uruguaio cumpriu suspensão no último jogo pela Libertadores e será opção no Mineirão.

continua após a publicidade

Confira as informações do jogo entre Cruzeiro x Flamengo

✅ FICHA TÉCNICA
CRUZEIRO x FLAMENGO
LIBERTADORES - OITAVAS DE FINAL

📆 Data e horário: Quarta-feira, 12 de agosto, às 21h30 (horário de Brasília)
📍 Local: Mineirão; Belo Horizonte-MG
📺 Onde assistir: Globo (TV aberta), GETV (YouTube) e Paramount+ (streaming)

ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Yael Falcon (ARG)
🚩 Assistentes: Facundo Rodríguez (ARG) e Pablo Gonzales (ARG)
📺 VAR: Juan Soto (ARG)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CRUZEIRO (Técnico: Artur Jorge)
Otávio; William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Gabriel Rojas; Matheus Henrique, Gerson, Matheus Pereira; Arroyo (Wesley), Kaio Jorge, Kenji (João Costa)

continua após a publicidade

FLAMENGO (Técnico: Leonardo Jardim)
Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lycas; Erick Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal (Plata), Samuel Lino e Pedro.

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Arroyo contra a Chapecoense

Cruzeiro

Keny Arroyo alcança marca de 50 jogos pelo Cruzeiro

Há 1 minuto
ônibus do São Paulo com maconha

São Paulo

Ônibus contratado pelo São Paulo na Bolívia é apreendido com 86kg de maconha

Há 2 minutos
Pedro Raul, jogador do Corinthians

Corinthians

Diniz deve repetir escalação do Corinthians contra o Rosario pela Libertadores; veja

Há 1 hora
Atlético x Bragantino 2026 (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Atlético Mineiro

Atlético leva vantagem no retrospecto contra o Bragantino: veja os números

Há 1 hora
Memphis Depay durante partida do Corinthians

Corinthians

Corinthians informa que não vai renovar contrato de Memphis Depay

Há 1 hora
Taça Libertadores final

Libertadores

Oitavas de final da Libertadores: confrontos, retrospectos e mais

Há 1 hora
Mais LANCE!
Millán domina bola no peito em Fluminense x Nova Iguaçu

Millán avança em recuperação e se aproxima de retorno ao Fluminense

Thiago Silva em ação com uniforme branco do Fluminense no Maracanã

Fluminense divulga relacionados para Libertadores com Thiago Silva de volta

Futebol e violência contra mulher

Estudo aponta aumento de agressões contra mulheres em dias de jogos de futebol

John Yeboah também joga na selecao equatoriana

Pedrinho comenta interesse do Vasco por Brian Rodríguez e Yeboah

Cruzeiro x Atlético-MG no Mineirão

Relembre último Cruzeiro x Atlético-MG pela Copa do Brasil

Carlos Vinicius

Copa do Brasil: Grêmio conhece adversário e caminho até a final

Pedrinho durante entrevista coletiva

Pedrinho alfineta Bap, presidente do Flamengo: 'Paixão louca'

Renan Lodi treino (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Retorno de titular: As opções de Domínguez para escalar o Atlético contra o Bragantino

Paulo Nunes durante transmissão do Seleção Sportv

Paulo Nunes aponta favorito em Flamengo x Cruzeiro: 'Difícil'

Bruno Spindel em sorteio da Copa do Brasil

Spindel avalia jogos do Cruzeiro contra Flamengo e Atlético-MG

Sorteio na CBF define os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil

ANÁLISE – Copa do Brasil terá uma final em jogo único e três em ida e volta

COPA DO BRASIL 2026, FLUMINENSE X VASCO

Vasco conhece adversário, mandos e chaveamento da Copa do Brasil

Cruzeiro x Atlético-MG (Foto: Gustavo Martins/ Cruzeiro)

Cruzeiro x Atlético: quem leva vantagem nos duelos pela Copa do Brasil?