Cruzeiro x Flamengo: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Libertadores
As equipes se enfrentam pelas oitavas de final da Libertadores
Cruzeiro e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (12), às 21h30 (horário de Brasília). As equipes disputam partida válida pela ida das oitavas de final da Libertadores. O confronto será transmitido pela Globo (TV aberta), GETV (YouTube) e Paramount+ (streaming). ➡️ Clique para assistir no Paramount+ com 30 dias grátis!
Ficha do jogo
O Cruzeiro chega para o duelo embalado pela classificação na Copa do Brasil e a vitória do último fim de semana contra o Mirassol. No jogo de domingo, a Raposa ganhou mais opções com as estreias de Wesley e João Costa. Lucho Rodríguez também pode estrear nesta semana.
A equipe terá mais desfalques que novidades. Além dos lesionados Sinisterra, Gabriel Pec, Neyser e Cássio, Artur Jorge terá outras baixas importantes. Lucas Romero e Fagner estão suspensos para a partida. Com isso, Matheus Henrique e William devem ganhar espaço no time titular.
Outros jogadores devem entrar em campo atentos à parte disciplinar nesta quarta-feira. Gerson, Matheus Pereira, Neyser e Matheus Henrique estão pendurados.
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Enquanto isso, o Flamengo aproveitou bem o período sem jogos na última semana e apresentou melhoras no fim de semana ao vencer o Vitória por 2 a 0. No último confronto, Alex Sandro, Everton, Luiz Araújo e Vitão ficaram fora da partida no Maracanã.
Por outro lado, Leonardo Jardim poderá voltar a contar com De la Cruz. O uruguaio cumpriu suspensão no último jogo pela Libertadores e será opção no Mineirão.
Confira as informações do jogo entre Cruzeiro x Flamengo
✅ FICHA TÉCNICA
CRUZEIRO x FLAMENGO
LIBERTADORES - OITAVAS DE FINAL
📆 Data e horário: Quarta-feira, 12 de agosto, às 21h30 (horário de Brasília)
📍 Local: Mineirão; Belo Horizonte-MG
📺 Onde assistir: Globo (TV aberta), GETV (YouTube) e Paramount+ (streaming)
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Yael Falcon (ARG)
🚩 Assistentes: Facundo Rodríguez (ARG) e Pablo Gonzales (ARG)
📺 VAR: Juan Soto (ARG)
⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
CRUZEIRO (Técnico: Artur Jorge)
Otávio; William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Gabriel Rojas; Matheus Henrique, Gerson, Matheus Pereira; Arroyo (Wesley), Kaio Jorge, Kenji (João Costa)
FLAMENGO (Técnico: Leonardo Jardim)
Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lycas; Erick Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal (Plata), Samuel Lino e Pedro.
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