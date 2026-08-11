Cruzeiro x Flamengo: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Libertadores As equipes se enfrentam pelas oitavas de final da Libertadores

Cruzeiro e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (12), às 21h30 (horário de Brasília). As equipes disputam partida válida pela ida das oitavas de final da Libertadores. O confronto será transmitido pela Globo (TV aberta), GETV (YouTube) e Paramount+ (streaming). ➡️ Clique para assistir no Paramount+ com 30 dias grátis!

Ficha do jogo CRU FLA Oitavas de final Libertadores Data e Hora Quarta-feira, 12 de agosto, às 21h30 (de Brasília) Local Mineirão; Belo horizonte-MG Árbitro Yael Falcon (ARG) Assistentes Facundo Rodríguez (ARG) e Pablo Gonzales (ARG) Var Juan Soto (ARG) Onde assistir

O Cruzeiro chega para o duelo embalado pela classificação na Copa do Brasil e a vitória do último fim de semana contra o Mirassol. No jogo de domingo, a Raposa ganhou mais opções com as estreias de Wesley e João Costa. Lucho Rodríguez também pode estrear nesta semana.

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A equipe terá mais desfalques que novidades. Além dos lesionados Sinisterra, Gabriel Pec, Neyser e Cássio, Artur Jorge terá outras baixas importantes. Lucas Romero e Fagner estão suspensos para a partida. Com isso, Matheus Henrique e William devem ganhar espaço no time titular.

Outros jogadores devem entrar em campo atentos à parte disciplinar nesta quarta-feira. Gerson, Matheus Pereira, Neyser e Matheus Henrique estão pendurados.

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Jogadores de Flamengo e Cruzeiro no Maracanã (Foto: Divulgação/Flamengo)

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Enquanto isso, o Flamengo aproveitou bem o período sem jogos na última semana e apresentou melhoras no fim de semana ao vencer o Vitória por 2 a 0. No último confronto, Alex Sandro, Everton, Luiz Araújo e Vitão ficaram fora da partida no Maracanã.

Por outro lado, Leonardo Jardim poderá voltar a contar com De la Cruz. O uruguaio cumpriu suspensão no último jogo pela Libertadores e será opção no Mineirão.

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Confira as informações do jogo entre Cruzeiro x Flamengo

✅ FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO x FLAMENGO

LIBERTADORES - OITAVAS DE FINAL

📆 Data e horário: Quarta-feira, 12 de agosto, às 21h30 (horário de Brasília)

📍 Local: Mineirão; Belo Horizonte-MG

📺 Onde assistir: Globo (TV aberta), GETV (YouTube) e Paramount+ (streaming)

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Yael Falcon (ARG)

🚩 Assistentes: Facundo Rodríguez (ARG) e Pablo Gonzales (ARG)

📺 VAR: Juan Soto (ARG)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CRUZEIRO (Técnico: Artur Jorge)

Otávio; William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Gabriel Rojas; Matheus Henrique, Gerson, Matheus Pereira; Arroyo (Wesley), Kaio Jorge, Kenji (João Costa)

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FLAMENGO (Técnico: Leonardo Jardim)

Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lycas; Erick Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal (Plata), Samuel Lino e Pedro.

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