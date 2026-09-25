Rayan celebra gol, mas cobra: 'Precisamos melhorar a parte defensiva'
Atacante marcou de cabeça no último minuto e evitou derrota da Seleção no primeiro amistoso do novo ciclo
Rayan foi o responsável por evitar a derrota do Brasil no primeiro compromisso da Seleção após a Copa do Mundo. O atacante marcou de cabeça nos acréscimos e garantiu o empate por 1 a 1 com a Austrália, nesta sexta-feira (25), em Townsville. Apesar de comemorar o gol e a oportunidade recebida, o jogador reconheceu que a equipe precisa evoluir, principalmente no setor defensivo.
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— A gente sabe que é o início de uma nova geração, mas não entramos para perder, sempre entramos para ganhar. Hoje não foi possível, mas temos outra revanche contra eles na terça-feira — afirmou Rayan.
O atacante também destacou que a Austrália conseguiu aproveitar os espaços e pressionou a Seleção em determinados momentos da partida. Para Rayan, a equipe brasileira precisa corrigir os problemas antes do próximo confronto entre as equipes.
— Sabemos que precisamos melhorar nossa parte defensiva. A Austrália hoje soube jogar, mas a gente sabe que tem que melhorar. O Mister conversou com a gente sobre as formações e, até o próximo jogo, vamos estar bem (terça-feira) — completou.
Rayan também revelou que a jogada do gol surgiu de um fundamento trabalhado nos treinamentos antes do amistoso. O atacante aproveitou a cobrança de falta de Raphinha e apareceu na área para cabecear para as redes no último minuto.
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— Treinamos dois dias atrás bola parada e eu fui bem no treino. É só agradecer a Deus pela oportunidade — finalizou.
Com o empate, o Brasil terá pouco tempo para descansar antes de reencontrar a Austrália. As equipes voltam a se enfrentar na próxima terça-feira (29), novamente em amistoso internacional.
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