Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sexta-feira (25/09/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
A sexta-feira (25) terá uma programação movimentada para os fãs de futebol, com amistosos internacionais e rodada da Uefa Nations League, além de jogos da Série B do Brasileirão. Os destaques ficam para Austrália x Brasil, Geórgia x Irlanda do Norte, Armênia x Letônia e Hungria x Ucrânia.
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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sexta-feira, 25 de setembro de 2026):
Amistosos internacionais
7h – Austrália x Brasil – Globo, ge tv e Sportv
UEFA Nations League
13h – Geórgia x Irlanda do Norte – ESPN 4 e Disney+
13h – Armênia x Letônia – Sportv
15h45 – Hungria x Ucrânia – Sportv 2
15h45 – Polônia x Bósnia e Herzegovina – ESPN 4 e Disney+
15h45 – Suécia x Romênia – ESPN e Disney+
15h45 – Montenegro x Chipre – Disney+
15h45 – Itália x Bélgica – Disney+
15h45 – Turquia x França – Sportv
Série B
19h30 – Novorizontino x São Bernardo – Disney+
20h30 – Vila Nova-GO x Londrina-PR – Disney+
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