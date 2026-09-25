A sexta-feira (25) terá uma programação movimentada para os fãs de futebol, com amistosos internacionais e rodada da Uefa Nations League, além de jogos da Série B do Brasileirão. Os destaques ficam para Austrália x Brasil, Geórgia x Irlanda do Norte, Armênia x Letônia e Hungria x Ucrânia.

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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sexta-feira, 25 de setembro de 2026):

Amistosos internacionais

7h – Austrália x Brasil – Globo, ge tv e Sportv

Palpite: 1 x 2 (7,90 vitória Austrália, 5,25 Empate, 1,35 vitória Brasil)

Jogadores da Seleção Brasileira perfilados antes de Brasil x Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2026 (Foto: ANGELA WEISS/AFP)

UEFA Nations League

13h – Geórgia x Irlanda do Norte – ESPN 4 e Disney+

Palpite: 1 x 2 (1,90 vitória Geórgia, 3,50 Empate, 4,20 vitória Irlanda do Norte)

13h – Armênia x Letônia – Sportv

Palpite: 1 x 2 (1,75 vitória Armênia, 3,75 Empate, 4,70 vitória Letônia)

15h45 – Hungria x Ucrânia – Sportv 2

Palpite: 1 x 2 (2,32 vitória Hungria, 3,30 Empate, 3,15 vitória Ucrânia)

15h45 – Polônia x Bósnia e Herzegovina – ESPN 4 e Disney+

Palpite: 1 x 2 (1,70 vitória Polônia, 3,90 Empate, 4,85 vitória Bósnia e Herzegovina)

15h45 – Suécia x Romênia – ESPN e Disney+

Palpite: 1 x 2 (1,50 vitória Suécia, 4,60 Empate, 5,90 vitória Romênia)

15h45 – Montenegro x Chipre – Disney+

Palpite: 1 x 2 (1,80 vitória Montenegro, 3,65 Empate, 4,50 vitória Chipre)

15h45 – Itália x Bélgica – Disney+

Palpite: 1 x 2 (2,17 vitória Itália, 3,50 Empate, 3,25 vitória Bélgica)

15h45 – Turquia x França – Sportv

Palpite: 1 x 2 (6,20 vitória Turquia, 5,00 Empate, 1,45 vitória França)

Série B

19h30 – Novorizontino x São Bernardo – Disney+

Palpite: 1 x 2 (1,58 vitória Novorizontino, 4,10 Empate, 5,40 vitória São Bernardo)

20h30 – Vila Nova-GO x Londrina-PR – Disney+

Palpite: 1 x 2 (1,61 vitória Vila Nova-GO, 3,80 Empate, 5,60 vitória Londrina-PR)

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