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Quem marcou o primeiro gol do Brasil após a Copa do Mundo?

Rayan marca de cabeça no fim e garante empate da Seleção Brasileira

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
25/09/2026 09:30
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Torcedores não gostaram da decisão de anulação do gol (Foto: SAEED KHAN / AFP)
Entrando na etapa final, o jovem atacante marcou o primeiro gol da Seleção Brasileira na nova era sob o comando de Carlo Ancelotti (Foto: Saeed Khan / AFP)

A Seleção Brasileira iniciou a sua caminhada para o ciclo da Copa do Mundo de 2030 com um resultado arrancado no apito final. Na manhã desta sexta-feira (25), o time renovado sob o comando de Carlo Ancelotti empatou em 1 a 1 com a Austrália, no Queensland Country Bank Stadium, em Townsville. O herói do confronto foi o jovem Rayan, autor do primeiro gol do Brasil após a Copa do Mundo.

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➡️ Veja gols em Austrália x Brasil: Rayan marca o gol de empate

Como foi a partida entre Austrália e Brasil?

Em uma partida de desempenho bastante oscilante e disputada sob condições ruins de gramado, a Seleção Brasileira viu o VAR anular um gol de Estêvão ainda na etapa inicial devido a uma falta de Bruno Guimarães no início do lance. No segundo tempo, aos 23 minutos, a Austrália abriu o placar em grande estilo: o atacante Irankunda cobrou falta perfeita em "folha seca", sem chances para o goleiro Hugo Souza.

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Rayan em ação pela Seleção Brasileira em amistoso contra o Panamá, no Maracanã
Rayan em ação pela Seleção Brasileira em amistoso contra o Panamá, no Maracanã (Foto: Maga Jr/Agencia F8/Folhapress)

Buscando uma reação no placar, Ancelotti promoveu estreias e mexeu na equipe, com destaque para as entradas de Samuel Lino e do próprio Rayan nas pontas. A pressão deu resultado no último suspiro da partida. Nos acréscimos, em cobrança de bola alçada na área, Rayan subiu absoluto e acertou uma forte cabeçada para empatar o placar.

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Apesar de evitar o tropeço na estreia do ciclo, a atuação esteve longe do ideal. Nomes consolidados do setor ofensivo, como Vini Jr. e Endrick, tiveram dia apagado e encontraram dificuldades de criação. A Amarelinha terá a chance de ajustar os ponteiros já na próxima terça-feira (29), quando volta a enfrentar a seleção australiana em novo amistoso disputado em solo oceânico.

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