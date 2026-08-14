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Preleção de Neymar em jogo do Santos na Sul-Americana viraliza: 'Ele sabe'

Jogador deu assistência contra o Macará

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
14/08/2026 19:07
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Neymar com as mãos na cintura durante jogo do Santos
Neymar foi titular na partida da Sul-Americana (Foto: Raul Baretta/ Santos FC.)

Antes da partida contra o Macará, nas oitavas de final da Sul-Americana, a preleção de Neymar no vestiário do Santos repercutiu nas redes sociais. O camisa 10 avaliou as cobranças da torcida e disse que o time precisa ser mais unido em campo, além de vibrar mais quando marcam gols e conquistam vitórias.

➡️Santos vence e abre vantagem diante do Macará pela Copa Sul-Americana

Em sua análise, a torcida pode e deve cobrar os atletas pelo mau desempenho, mas o elenco não pode dar margem para reclamações sobre falta de vontade ou esforço. O vídeo com a fala de Neymar foi publicado nas redes oficiais do Santos.

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Veja algumas reações nas redes sociais:

Neymar caminhando na Vila Belmiro em jogo do Santos
Neymar atuou os 90 minutos contra o Macará na Sul-Americana (Foto: Raul Baretta/ Santos FC.)

Saiba o que Neymar falou na preleção

A fala de Neymar ao elenco do Santos, antes da partida contra o Macará, buscou ponderar as cobranças da torcida pelo mau momento do clube na temporada e unir o grupo para que possam evoluir juntos. O jogador revelou ter assistido aos vídeos apontados pelos torcedores, nos quais se queixavam da falta de senso de coletividade da equipe.

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— Uma das coisas que mais me deixou encucado esses dias, nessas reuniões com a torcida, foi quando eles falaram que vocês (jogadores do Santos) não parecem um time. Vocês parecem que não correm um pelo outro. Vocês não parecem ter vontade de vencer, de ganhar. Quando o companheiro mete um gol, só um ou outro vai comemorar; o resto fica tudo parado. Isso me deixou encucado. Aí eu falei: "Vou lá dar uma olhada nesses vídeos, ver se os caras (torcedores) têm razão". E muitas delas têm, tá? — iniciou Neymar.

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— A gente está disputando a nossa vida, nossa honra, tanto no Brasileiro como na Copa do Brasil e na Sul-Americana. Então, mano, qualquer gol é tipo Copa do Mundo. A gente tem que vibrar junto, a gente tem que se abraçar, a gente tem que ficar feliz pelo companheiro que fez o gol. Mano, a gente é um time, c... Quem é que não quer conquistar alguma coisa aqui? Quem é que não quer ganhar? Só depende de nós — continuou.

— Os caras de fora não podem vir falar isso de nós. Eles podem falar que a gente está jogando mal, isso e aquilo, mas falar que a gente não corre um pelo outro, que a gente não dá a vida pelo outro... Então, o que eu peço é que, se alguém enxergou isso, a gente mude essa nossa postura, que a gente, como time, seja a mesma coisa que a gente é no dia a dia. É um ambiente do c... É legal pra c... trabalhar com vocês. Só que eu quero lembrar disso, não só trabalhar no dia a dia: "com esse time aí eu conquistei alguma coisa. Com esse time aí, a gente fez história e deixou nosso nome no Santos." Então é isso que eu quero pra nós, tá? Vamos com Deus! — encerrou o capitão.

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