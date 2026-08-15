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Novo comentarista da Globo, Rafael Moura estreia nesta rodada do Brasileirão

Ex-jogador está escalado para Atlético-MG x Grêmio

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
15/08/2026 07:10
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Rafael Moura correndo com a camisa do América-MG
He-Man é o apelido de Rafael Moura (Foto: Mourão Panda / América-MG)

Com estreia marcada para a partida deste domingo (16) entre Atlético-MG e Grêmio pelo Brasileirão, Rafael Moura é o novo comentarista do Sportv e do Premiere. Nascido em Belo Horizonte, o ex-atacante integrará a equipe de cobertura da Globo dedicada aos clubes mineiros.

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Conhecido pelo apelido de He-Man e com passagens de destaque por grandes clubes do futebol brasileiro, como Fluminense, Corinthians, Internacional, Atlético-MG e Botafogo, o ex-jogador fará sua primeira transmissão pela emissora diretamente da Arena MRV.

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— É uma grande satisfação iniciar essa nova etapa da minha trajetória no Grupo Globo. O futebol sempre fez parte da minha vida e, agora, cinco anos após deixar os gramados, tenho a oportunidade de seguir contribuindo com o esporte que tanto me proporcionou. Estou muito motivado para esse desafio; me preparei para que essa jornada seja realmente de sucesso. Encaro não como um convite, mas como uma convocação. É um momento muito especial na minha vida — disse Rafael Moura.

Apresentação Rafael Moura 1
Botafogo foi o último clube da carreira de Rafael Moura (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Carreira de Rafael Moura

Durante a carreira como jogador profissional, Rafael Moura construiu a marca de mais de 700 partidas disputadas. O ex-atacante sagrou-se artilheiro da Copa Sul-Americana de 2010, atuando pelo Goiás, e alcançou o posto de maior artilheiro brasileiro na história do torneio continental, com 14 bolas na rede. Além das marcas individuais, seu currículo conta com as conquistas do Campeonato Brasileiro de 2010 e da Copa do Brasil de 2007, ambos com a camisa do Fluminense.

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Na Série A do Brasileirão, He-Man anotou 95 gols e 14 assistências em 346 jogos disputados. O último clube de sua carreira foi o Botafogo, no qual jogou apenas no ano de 2021.

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