Vampeta rebate declaração de Neymar sobre torcida do Santos
Jogador fez desabafo sobre torcedores na Vila Belmiro
O ex-jogador Vampeta rebateu as recentes declarações do atacante Neymar sobre a torcida do Santos. Após a vitória do Peixe sobre o Macará por 2 a 1, na última quinta-feira (13), na Vila Belmiro, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana, o camisa 10 realizou algumas observações sobre a torcida alvinegra.
➡️ Novo uniforme de clube do Brasileirão divide opiniões: 'Essa cor'
Em tom de desabafo, Neymar comentou sobre as reações dos torcedores durante a partida contra o adversário equatoriano. O atacante pediu paciência para a torcida do Peixe e chegou a comparar as atmosferas da Vila Belmiro durante a primeira passagem e a atual pelo clube.
➡️ Europeus repercutem jogada de Neymar pelo Santos: 'Insano'
Durante o programa Bate-Pronto, da Jovem Pan, desta sexta-feira (14), o ex-jogador Vampeta rebateu a declaração de Neymar. Ele chamou atenção para o comportamento do camisa 10 fora dos gramados.
— Porr*, meu irmão. Você está jogando poker no horário do jogo do clube. Vai falar o que? Você falando aí, mas está se preocupando em jogar uma partida de poker. Qual é o comprometimento? O torcedor pode alegar isso também. Tem uma hora que é preciso se tocar — disse o atual comentarista.
📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e acompanhe o que acontece fora das quatro linhas
O que Neymar disse?
— A conversa foi bem franca. Eles falaram o que enxergam de fora e mostramos para eles exatamente o que acontece aqui dentro com nosso time. Estávamos perdendo por 1 a 0. Sei que o santista vem sofrendo há muitos anos, mas se ficar pensando nisso e vier para o estádio sempre com pensamento negativo, é melhor ficar em casa — disse Neymar, na saída de campo, em entrevista à ESPN.
— Foi o que eu falei para o cara ali em cima, que ao invés de ficar criticando, apoie, incentive. Aí viramos o jogo, venho tomar água e está ele fazendo um coração, aí é fácil. Só ser santista e gostar do cara quando está ganhando — completou o atacante.
🔥 Até R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Tudo sobre
Fora de Campo
Novo uniforme de clube do Brasileirão divide opiniões: 'Essa cor'Há 44 minutos
Fora de Campo
GeTV transmite com exclusividade torneio com lendas da NBAHá 2 horas
Fora de Campo
TNT Sports paga multa e contrata Victória Leite da Cazé TVHá 3 horas
Fora de Campo
Torcedores reagem a anúncio de retorno de Fred ao Atlético-MGHá 4 horas
Fora de Campo
Cienciano goleia Botafogo e provoca nas redes: 'Baile'Há 5 horas
Fora de Campo
Neto crava quedas de Flamengo e Palmeiras na LibertadoresHá 6 horas
Mais LANCE!