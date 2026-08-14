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Vampeta rebate declaração de Neymar sobre torcida do Santos

Jogador fez desabafo sobre torcedores na Vila Belmiro

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
14/08/2026 16:14
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Vampeta em programa ao vivo
Vampeta rebateu Neymar após fala polêmica sobre a torcida do Santos (Foto: Reprodução)

O ex-jogador Vampeta rebateu as recentes declarações do atacante Neymar sobre a torcida do Santos. Após a vitória do Peixe sobre o Macará por 2 a 1, na última quinta-feira (13), na Vila Belmiro, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana, o camisa 10 realizou algumas observações sobre a torcida alvinegra.

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Em tom de desabafo, Neymar comentou sobre as reações dos torcedores durante a partida contra o adversário equatoriano. O atacante pediu paciência para a torcida do Peixe e chegou a comparar as atmosferas da Vila Belmiro durante a primeira passagem e a atual pelo clube.

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Durante o programa Bate-Pronto, da Jovem Pan, desta sexta-feira (14), o ex-jogador Vampeta rebateu a declaração de Neymar. Ele chamou atenção para o comportamento do camisa 10 fora dos gramados.

— Porr*, meu irmão. Você está jogando poker no horário do jogo do clube. Vai falar o que? Você falando aí, mas está se preocupando em jogar uma partida de poker. Qual é o comprometimento? O torcedor pode alegar isso também. Tem uma hora que é preciso se tocar — disse o atual comentarista.

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O que Neymar disse?

— A conversa foi bem franca. Eles falaram o que enxergam de fora e mostramos para eles exatamente o que acontece aqui dentro com nosso time. Estávamos perdendo por 1 a 0. Sei que o santista vem sofrendo há muitos anos, mas se ficar pensando nisso e vier para o estádio sempre com pensamento negativo, é melhor ficar em casa — disse Neymar, na saída de campo, em entrevista à ESPN.

— Foi o que eu falei para o cara ali em cima, que ao invés de ficar criticando, apoie, incentive. Aí viramos o jogo, venho tomar água e está ele fazendo um coração, aí é fácil. Só ser santista e gostar do cara quando está ganhando — completou o atacante.

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