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Brasileirão: Globo alcança mais de 120 milhões de pessoas e bate recordes

23ª rodada do campeonato acontece neste final de semana

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
14/08/2026 19:31
Atualizado há 0 minutos
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Luis Roberto comandará jogos do Brasil na Copa do Mundo (Foto: Reprodução)
Luis Roberto com a camisa da Globo (Foto: Reprodução)

As 22 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro gerou milhões de telespectadores para a Rede Globo. Ao todo, 121,8 milhões de pessoas já foram alcançadas pelas transmissões do torneio pela emissora (TV Globo + SporTV + Premiere + Ge TV).

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Mesmo sem exibir todos os jogos de cada rodada, 91% do público alcançado com as transmissões do Brasileirão passou pela Globo, sendo 41% dele de forma exclusiva. Na comparação com o concorrente de TV aberta, a Globo registrou alcance 91% maior, no consolidado do Brasileirão até agora (22 rodadas); 724% maior na comparação com o streaming gratuito e 541% maior na comparação com o streaming pago.

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As 22 transmissões com maior audiência até o momento foram exibidas pela TV Globo. No consolidado até agora, a audiência média registrada pela TV Globo no PNT com os jogos do Brasileirão supera a do concorrente na TV aberta em 178%. A menor audiência registrada pelo Brasileirão na TV Globo é 28% superior ao recorde alcançado pela mesma concorrente.

Na TV por assinatura, considerando as faixas com transmissão de jogos do Brasileirão, os canais SporTV e Premiere lideraram a audiência 89% das vezes entre todos os canais pagos.

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Só o Premiere, mesmo sendo uma oferta paga, até agora registrou um alcance 166% maior que o concorrente de streaming gratuito e 107% maior que o streaming pago. Na última rodada, a partida com transmissão compartilhada (Coritiba x Chapecoense) fez o Premiere alcançar o dobro de pessoas na comparação com o concorrente de streaming gratuito. E a Ge TV, também nesta última rodada, registrou alcance 180% maior que o concorrente de streaming gratuito.

23ª rodada do Brasileirão

A 23ª rodada do Campeonato Brasileiro acontece durante este final de semana. Ao todo, dez jogos acontecem entre sábado, domingo e segunda-feira. Veja os confrontos abaixo:

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Sábado

Fluminense x Palmeiras — 16h30 (Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro)
Athletico-PR x Bragantino — 18h30 (Arena da Baixada, Curitiba)
São Paulo x Coritiba — 21h (Estádio do Morumbi, São Paulo)

Domingo

Chapecoense x Bahia — 11h (Arena Condá, Chapecó)
Vasco da Gama x Santos — 16h (Estádio de São Januário, Rio de Janeiro)
Atlético-MG x Grêmio — 16h (Arena MRV, Belo Horizonte)
Mirassol x Flamengo — 18h30 (Estádio José Maria de Campos Maia, Mirassol)
Vitória x Botafogo — 18h30 (Estádio Manoel Barradas, Salvador)
Corinthians x Cruzeiro — 19h30 (Neo Química Arena, São Paulo)

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Segunda-feira

Internacional x Remo — 20h (Estádio José Pinheiro Borda, Porto Alegre)

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Taça troféu do Brasileirão Campeonato Brasileiro (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
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