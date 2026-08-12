De ídolo do Cruzeiro a símbolo de uma era do Flamengo: a transformação de Arrascaeta Uruguaio deixou a Raposa como campeão, mas volta a BH transformado em símbolo de uma geração

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Arrascaeta vai reencontrar o Cruzeiro, nesta quarta-feira (12), pelas oitavas de final da Libertadores, em uma condição completamente diferente daquela em que deixou o clube mineiro. Em 2019, o uruguaio saiu de Belo Horizonte como um dos principais jogadores do futebol brasileiro. Anos depois, retorna ao adversário que marcou sua primeira passagem pelo país como um dos grandes ídolos da história recente do Flamengo, sendo o símbolo de uma geração de ouro.

A história entre Arrascaeta e Cruzeiro começou em 2015. Foram quatro temporadas no clube mineiro, com 188 jogos, 50 gols e 37 assistências, além de três títulos: duas Copas do Brasil, em 2017 e 2018, e um Campeonato Mineiro, em 2018.

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Foi também na Raposa que o uruguaio viveu alguns dos momentos que ajudaram a construir sua trajetória no futebol brasileiro. E, entre eles, estão justamente dois episódios que envolvem o Flamengo.

Arrascaeta esteve no vice-campeonato rubro-negro da Copa do Brasil para o Cruzeiro, em 2017, quando ainda defendia o time mineiro, e participou da campanha que eliminou o Flamengo nas oitavas de final da Libertadores de 2018. Naquela ocasião, o Cruzeiro venceu o jogo de ida por 2 a 0 no Maracanã e avançou, mesmo com a derrota por 1 a 0 no Mineirão. Um ano depois, porém, os caminhos se inverteram.

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Arrascaeta comemora gol do Cruzeiro contra o Flamengo em 2018 (Foto: Vinnicius Silva/Cruzeiro E.C.)

Arrascaeta deixou o Cruzeiro e chegou ao Flamengo para iniciar uma das histórias mais vitoriosas da história do clube, em uma negociação que causou atritos entre dirigentrs dos clubes, na época. Desde então, o meia passou de grande jogador a protagonista, ídolo e símbolo de uma geração que mudou o patamar do Rubro-Negro.

De jogador importante a símbolo de uma era

A dimensão da transformação pode ser medida pelos títulos. No Cruzeiro, Arrascaeta conquistou três troféus. No Flamengo, já são 20, segundo o levantamento atualizado após o Campeonato Carioca de 2026. Ao lado de Bruno Henrique, o uruguaio é o maior campeão da história do clube.

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A lista inclui: três Libertadores, quatro Brasileiros, duas Copas do Brasil, três Supercopas do Brasil, seis Campeonatos Cariocas, uma Recopa Sul-Americana e dois títulos da FIFA conquistados em 2025.

Mais do que a quantidade, existe o peso dos momentos em que Arrascaeta esteve envolvido. Ele foi peça fundamental nas campanhas das Libertadores de 2019, 2022 e 2025, participou dos títulos brasileiros de 2019, 2020 e 2025 e esteve presente nas conquistas das Copas do Brasil de 2022 e 2024. A trajetória construída desde 2019 fez com que o uruguaio deixasse de ser apenas uma contratação de peso para se tornar um dos principais símbolos do Flamengo.

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Campeonato Carioca: 2019, 2020, 2021, 2024, 2025 e 2026

2019, 2020, 2021, 2024, 2025 e 2026 Campeonato Brasileiro: 2019, 2020 e 2025

2019, 2020 e 2025 Libertadores: 2019, 2022 e 2025

2019, 2022 e 2025 Supercopa Rei: 2020, 2021 e 2025

2020, 2021 e 2025 Recopa Sul-Americana: 2020

2020 Copa do Brasil: 2022 e 2024

2022 e 2024 Dérbi das Américas da FIFA: 2025

2025 Copa Challenger da FIFA: 2025

Arrascaeta com taça da Libertadores de 2022 (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

É justamente essa transformação que torna o reencontro com o Cruzeiro especial. O jogador que deixou Minas Gerais com status de estrela agora encara o antigo clube como um dos maiores vencedores da história rubro-negra.

Cruzeiro virou adversário, mas Arrascaeta responde em campo

Desde que chegou ao Flamengo, Arrascaeta enfrentou o Cruzeiro seis vezes. Foi titular em cinco delas e acumulou quatro vitórias, um empate e apenas uma derrota, com 72% de aproveitamento. Também marcou duas vezes contra o ex-clube.

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Os números individuais reforçam a participação do uruguaio nesses confrontos. Arrascaeta registra média de 2,7 passes decisivos por partida, 1,8 finalização, 1,2 drible certo e 4,8 duelos ganhos. Também criou duas grandes chances nas seis partidas.

Não é apenas uma questão de resultado. O reencontro mostra como a relação entre Arrascaeta e Cruzeiro mudou ao longo dos anos. Se antes ele vestia azul e era um dos jogadores responsáveis por fazer o time mineiro competir por títulos, agora veste a camisa 10 do Flamengo e carrega o peso de ser um dos rostos de uma geração vencedora.

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De garçom a protagonista: Arrascaeta mudou seu jogo no Flamengo

No Cruzeiro, Arrascaeta se notabilizou principalmente pela capacidade de criar para os companheiros. Era o meia que encontrava o último passe, dava a assistência e colocava os atacantes em condição de marcar. No Flamengo, porém, seu jogo ganhou uma nova dimensão: o uruguaio passou a assumir cada vez mais o papel de definidor das jogadas.

Além de continuar sendo um dos principais articuladores da equipe, passou a aparecer com mais frequência na área, finalizar mais e assumir a responsabilidade pelos gols. Essa transformação atingiu o ápice em 2025, quando viveu a temporada mais goleadora da carreira e mostrou que já não era apenas o jogador responsável por criar os gols, mas também aquele capaz de decidir as partidas com eles.

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Arrascaeta comemora gol pelo Flamengo diante do Atlético-MG (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Os "traumas" ficaram para trás

Existe ainda um componente emocional nessa história. Arrascaeta esteve dos dois lados de confrontos que ficaram marcados na memória dos torcedores. Em 2017, ajudou o Cruzeiro a conquistar a Copa do Brasil diante do Flamengo. Em 2018, participou da eliminação rubro-negra na Libertadores.

Na época, o uruguaio estava associado ao lado que causava a frustração ao Flamengo. Hoje, a situação é completamente diferente. O uruguaio, agora, está do outro lado e carrega consigo uma história que já o colocou entre os maiores ídolos do clube carioca.

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O Cruzeiro, sem dúvida, foi uma parte importante da construção do jogador. Foi em Belo Horizonte que ele ganhou projeção nacional, conquistou seus primeiros grandes títulos no Brasil e se consolidou como um dos principais meias do país. Mas foi no Flamengo que ele se transformou em personagem histórico.

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