Novidade no ataque? Confira escalação do Cruzeiro contra o Flamengo A Raposa não pode contar com Fagner e Lucas Romero, suspensos

O Cruzeiro enfrenta o Flamengo na noite desta quarta-feira (12), pela partida de ida das oitavas de final da Libertadores. Para o duelo, o técnico Artur Jorge tem duas grandes baixas no time titular.

O comandante não poderá contar com Lucas Romero e Fagner. No lugar deles, o português optou por escalar William e Matheus Henrique.

Além dos dois, havia uma dúvida no ataque. Recentemente, Kaique Kenji e Arroyo vinham atuando no 11 inicial. Porém, com as contratações de Lucho Rodríguez, João Costa e Wesley, a titularidade da dupla foi questionada.

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Assim, Artur Jorge definiu a escalação do Cruzeiro com: Otávio; William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Rojas; Matheus Henrique, Gerson, Matheus Pereira; Wesley, Arroyo e Kaio Jorge.

Artur Jorge definiu a escalação do Cruzeiro contra o Flamengo (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

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Cruzeiro x Flamengo

Cruzeiro e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (12), às 21h30 (horário de Brasília). As equipes disputam partida válida pela ida das oitavas de final da Libertadores.

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O Cruzeiro chega para o duelo embalado pela classificação na Copa do Brasil e pela vitória do último fim de semana contra o Mirassol. Na partida de domingo, a Raposa ganhou mais opções com as estreias de Wesley e João Costa. Lucho Rodríguez também pode estrear nesta semana.

A equipe terá mais desfalques que novidades. Além dos lesionados Sinisterra, Gabriel Pec, Neyser e Cássio, Artur Jorge terá outras ausências importantes. Lucas Romero e Fagner estão suspensos para a partida.

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