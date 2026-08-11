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Spindel avalia jogos do Cruzeiro contra Flamengo e Atlético-MG

O dirigente avaliou os duelos pelas copas

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
11/08/2026 13:32
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Bruno Spindel em sorteio da Copa do Brasil
Bruno Spindel em sorteio da Copa do Brasil (Foto: Reprodução Lance!)

Durante cerimônia que definiu as chaves das quartas de final da Copa do Brasil com três clássicos, o executivo de futebol do Cruzeiro, Bruno Spindel, projetou o clássico pela competição. No entanto, o dirigente destacou que o foco da equipe no momento é o duelo contra o Flamengo pela Libertadores.

– Clube da grandeza do Cruzeiro não pode escolher adversário. Tem que se preparar para o que vem pela frente. Estamos com a cabeça concentrada no confronto de amanhã. Trabalhamos muito para conquistar um resultado positivo no Mineirão. Quando chegar o momento da Copa do Brasil estaremos preparados para o confronto, confiantes e sempre respeitando o adversário – avaliou o dirigente.

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– O melhor é estar preparado, confiar no trabalho. Cuidar do que controlamos, o que não controlamos nem buscamos pensar. O que nos deixa confiantes é o trabalho duro e a organização. Confiamos no Artur, na direção e nos jogadores. Vamos lutar para avançar nesses dois confrontos – disse Bruno Spindel, executivo de futebol do Cruzeiro.

Chaveamento Copa do Brasil
Chaveamento Copa do Brasil

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Cruzeiro x Atlético-MG com torcida dividida?

Questionado sobre a possibilidade de os clássicos pelas quartas de final da Copa do Brasil terem torcida dividida, o dirigente se esquivou e afirmou que não pensa no assunto.

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– Honestamente, não pensamos nisso. Estamos focados na parte esportiva. Confiamos na Nação Azul, no nosso torcedor. Do jeito que o espetáculo for organizado, nossa torcida apoiará os 200 minutos – disse.

Ao ser questionado diretamente pela reportagem do Lance! sobre a decisão contra o Flamengo, Spindel também se esquivou.

Todos nós no Cruzeiro estamos dando nosso suor e comprometimento 24 horas por dia. Nossa mentalidade é sempre vencer o próximo jogo. O Pedrinho, os atletas, o Artur Jorge, trabalhamos incessantemente para dar alegria à torcida. Vamos buscar isso com toda nossa energia. Focar no que controlo, no que trabalho. Com a Nação Azul, o Cruzeiro, o Pedrinho, o Artur, os atletas. É nosso compromisso vencer e proporcionar alegrias para a Nação Azul – ressaltou o dirigente.

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