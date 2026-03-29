Alexa Grasso apaga adversária com nocaute impressionante no UFC Seattle; vídeo

A mexicana confirmou a vitória sobre Maycee Barber por nocaute e finalização

Beatriz Pinheiro
São Paulo (SP)
Dia 29/03/2026
14:41
Atualizado há 2 minutos
Alexa Grasso apaga Maycee Barber com nocaute no UFC Seattle
Maycee Barber ficou inconsciente após nocaute de Alexa Grasso
Uma cena impressionante marcou a noite do UFC Seattle, no último sábado (28). Na co-luta principal do card, a mexicana Alexa Grasso nocauteou a favorita Maycee Barber, que chegou a ficar inconsciente por alguns segundos após sofrer um mata-leão da adversária. Veja o momento no vídeo abaixo. As imagens são fortes.

O nocaute veio rápido, aos 2 minutos e 42 segundos do primeiro round. Alexa Grasso aplicou um cruzado de esquerda em Barber, que caiu. No chão, a mexicana aplicou um mata-leão para finalizar a adversária e confirmar a vitória.

Após a sequência de golpes, Maycee Barber ficou desorientada e recebeu atendimento médico imediatamente. Ela permaneceu deitada no octógono com os olhos abertos por alguns instantes, sem reagir e foi amparada para fora do ringue. Grasso permaneceu ajoelhada ao lado da adversária, demonstrando preocupação.

Com o resultado, Alexa Grasso chega a 17 vitórias na carreira, sendo três por nocaute. Ela interrompeu uma sequência de sete vitórias da norte-americana.

— Estou de volta! Estou sem lesão, é outra Alexa, estou muito feliz. Vamos levar o UFC para Guadalajara - disse Grasso, após a luta.

Alexa Grasso chegou a 17 vitórias na carreira

Equipe de Maycee Barber tranquiliza fãs

Apesar das imagens assustadoras, Maycee Barber passa bem. Após a repercussão da luta, a equipe da atleta se manifestou, por meio de comunicado nas redes sociais, para tranquilizar os fãs. O treinador da americana, Oscar Herrera, tratou o episódio com naturalidade.

— Faz parte do jogo. Parabéns para Alexa, fomos pegos, mas estamos bem, vamos voltar em breve. Obrigado a todos que se preocuparam - escreveu.

