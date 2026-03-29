menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsLutas

Algoz de Alex Poatan é nocauteado em luta principal do UFC Seattle; veja resultados

Evento deste sábado (28) contou com cinco brasileiros no card

Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 29/03/2026
09:38
Joe Pyfer derrota Israel Adesanya no UFC Seattle (Foto: Reprodução/Instagram/UFC)
Israel Adesanya em derrota no UFC Seattle (Foto: Reprodução/Instagram/UFC)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A noite de sábado (28) foi amarga para Israel Adesanya, histórico rival de Alex Pereira. Na luta principal do UFC Seattle, o ex-campeão acabou superado pelo norte-americano Joe Pyfer por nocaute técnico. No restante do card, o Brasil teve presença numerosa, mas desempenho discreto: dos cinco representantes no evento, apenas dois saíram vitoriosos.

Relacionadas

O combate começou com Adesanya apostando na sua já conhecida movimentação leve e precisão nos golpes, tentando controlar a distância. Pyfer conseguiu levar a luta para o chão logo cedo, mas não conseguiu segurar o adversário por muito tempo. No round seguinte, a postura do norte-americano mudou: ele avançou mais, encurtou o espaço e encaixou combinações fortes que claramente abalaram o nigeriano.

Quando teve uma nova oportunidade de derrubar, Pyfer aproveitou melhor. Chegou a ameaçar uma finalização nas costas, mas, após a defesa de Adesanya, partiu para golpes por cima. A sequência foi intensa e sem resposta eficaz, levando o árbitro a encerrar o confronto.

Desempenho dos brasileiros

A noite começou com um duelo entre duas promessas brasileiras: Alexia Thainara x Bruna Brasil. Após três rounds disputados, quem levou a melhor foi Thianara que venceu por decisão unânime dos juízes. Não demorou para o Brasil voltar ao octógono, mas os resultados não sairam como esperado.

Ainda no card preliminar, Bruno Lopes e Gabriella Fernandes foram superados por Navajo Stirling e Casey O'Neill, respectivamente. Ambos tiveram suas derrotas decretadas por nocaute técnico.

Já na porção principal, uma vitória poderosa do Brasil. Em sua estreia no UFC, Lerryan Douglas garantiu um nocaute contra o norte-americano Julian Erosa ainda no primeiro round. O brasileiro destruiu o adversário após encaixar uma impressionante sequência de socos.

➡️ Calendário do UFC até a Casa Branca está fechado e repleto de brasileiros

Veja os resultados do UFC Seattle

FICHA TÉCNICA
UFC Seattle

📆 Data: 28 de março de 2026
⏰ Horário: A partir de 18h (horário de Brasília)
🌍 Local: na Climate Pledge Arena, em Seattle (EUA)

Card Principal - 21 horas

Joe Pyfer venceu Israel Adesanya por nocaute técnico aos 4m18s do 2° round
Alexa Grasso venceu Maycee Barber por nocaute aos 2m42s do 1° round
Michael Chiesa venceu Niko Price por finalização (mata-leão) a 1m03s do 1° round
Lerryan Douglas venceu Julian Erosa por nocaute aos 3m33s do 1° round
Yousri Belgaroui venceu Mansur Abdul-Malik por nocaute técnico aos 3m39s do 3° round
Terrance McKinney venceu Kyle Nelson por nocaute técnico a 24s do 1° round

Card Preliminar - 18 horas

Tofiq Musayev venceu Ignacio Bahamondes por decisão unânime (29-28, 29-27, 30-27)
Lance Gibson Jr. venceu Chase Hooper por nocaute técnico aos 2m56s do 1° round
Tyrell Fortune venceu Marcin Tybura por decisão unânime (29-28, 29-28, 30-27)
Casey O'Neill venceu Gabriella Fernandes por nocaute técnico aos 3m11s do 1° round
Navajo Stirling venceu Bruno Lopes por nocaute técnico aos 4m05s do 2° round
Ricky Simon x Adrian Yanez terminou em empate majoritário (29-28, 28-28, 28-28)
Alexia Thainara venceu Bruna Brasil por decisão unânime (30-27, 30-27, 30-27)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias