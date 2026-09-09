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Gabriel Bontempo, do Santos, revela ligação de Neymar após convocação: 'Fui pego de surpresa'

Jovem de 21 anos foi convocado por Carlo Ancelotti para os amistosos do Brasil nesta Data Fifa

PorRafaela CardosoSantos (SP)
09/09/2026 22:45
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Gabriel Bontempo, jogador do Santos
Gabriel Bontempo, jogador do Santos, após vitória sobre o Atlético-MG (Foto: Rafaela Cardoso / Lance!)

O meio-campista Gabriel Bontempo, do Santos, foi convocado, nesta quarta-feira (9), pela primeira vez pelo técnico Carlo Ancelotti para disputar amistosos com a Seleção Brasileira contra Índia e Austrália. Após a vitória do Santos sobre o Atlético-MG, por 2 a 0, pela Sul-Americana, o Menino da Vila de 21 anos falou sobre o momento importante na carreira.

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Questionado na zona mista sobre qual setor do campo se imagina jogando na equipe comandada por Carlo Ancelotti, Gabriel Bontempo prefereiu deixar nas mãos do treinador italiano e afirmou várias vezes "estar muito feliz com o sonho realizado".

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- Só de estar lá (na Seleção Brasileira) já é uma grande honra. Na posição que o Ancelotti preferir me usar, estarei à disposição para aproveitar a oportunidade. Estou muito feliz, é um sonho realizado - disse o jovem após o confronto na Vila Belmiro.

Gabriel Bontempo admitiu ter sido pego de surpresa com essa primeira convocação. O meio-campista disse que ainda não falou com a família e também revelou conversa com Neymar.

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- Fui pego meio que de surpresa (risos). Venho evoluindo, trabalhando, mas não esperava. Vou trabalhar bastante para aproveitar a oportunidade para evoluir. Não falei com minha família ainda, mas vi alguns vídeos e eles estão muito felizes, e me emocionei quando os vi emocionados. A felicidade deles é a minha.

- Ele (Neymar) me ligou, fiquei feliz demais, pois ele é meu ídolo desde criança. É bom ter esses momentos com ele, receber os conselhos dele e eu desfruto ao máximo - completou o meio-campista alvinegro.

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Gabriel Bontempo
Foto: Carlos Torres/Agencia Enquadrar/Folhapress


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