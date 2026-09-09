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Scarpa é sincero sobre atuação do Atlético contra o Santos: 'Ficou barato'

Galo fez uma partida com muitos erros e saiu derrotado por 2 a 0 para o Santos

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
09/09/2026 22:31
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Gustavo Scarpa em Santos x Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Gustavo Scarpa em Santos x Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)
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O Santos venceu o Atlético por 2 a 0, na noite desta quarta-feira (9), na Vila Belmiro, pelo primeiro jogo das quartas de final da Copa Sul-Americana. Após a partida, Vitor Hugo, Gustavo Scarpa e Gabriel Delfim reconheceram a atuação abaixo do esperado e destacaram a necessidade de uma reação no jogo de volta.
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O Santos venceu o Atlético por 2 a 0, na noite desta quarta-feira (9), na Vila Belmiro, pelo primeiro jogo das quartas de final da Copa Sul-Americana. Após a partida, Vitor Hugo, Gustavo Scarpa e Gabriel Delfim reconheceram a atuação abaixo do esperado e destacaram a necessidade de uma reação no jogo de volta.

Vitor Hugo avaliou que o Atlético teve um primeiro tempo equilibrado, mas caiu de rendimento na etapa final. O zagueiro também citou as condições do gramado da Vila Belmiro, mas ressaltou que o fator não pode servir como desculpa para a atuação da equipe. Apesar da desvantagem, o defensor demonstrou confiança na possibilidade de reverter o confronto com o apoio da torcida atleticana.

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— Primeiro tempo até ok, mas segundo tempo muito abaixo do que vínhamos fazendo e o campo também não nos ajudou, a gente tentava uns passes e a bola chegava sempre viva, mas isso é só desculpa, não adianta ficar falando. Agora é descansar que já temos um jogo no fim de semana difícil no Brasileiro e depois pensar no jogo da volta que vamos precisar muito do apoio da nossa torcida e muita dedicação e entrega para reverter esse resultado — disse o zagueiro.

Gustavo Scarpa foi ainda mais direto na avaliação e reconheceu que o placar poderia ter sido mais elástico a favor do Santos. O meia, porém, ressaltou que o Atlético segue vivo no confronto e acredita que a equipe tem condições de buscar a virada na Arena MRV.

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— É possível reverter, concordo com o que disse o professor, ficou barato pra gente, poderia ter sido pior. Acredito que estamos vivos, temos condições de virar esse confronto e vamos pra cima. Contamos com a torcida e temos condições — afirmou Scarpa.

Gabriel Delfim também lamentou os dois gols sofridos, apesar das defesas importantes que evitaram uma desvantagem ainda maior. O goleiro, que disputou seu primeiro mata-mata em uma competição de grande porte, projetou uma atuação melhor no jogo de volta e pediu o apoio da Massa atleticana.

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— Foi a primeira oportunidade de estar disputando um mata-mata de uma competição tão importante. Fico feliz pela defesa, mas triste pelos gols sofridos, queria ter saído pelo menos com um empate daqui. Temos o jogo do fim de semana, focar nele, pra depois pensar na volta e fazer melhor do que hoje. A gente conta com toda a Massa atleticana, como sempre fizeram com a gente, pra na volta estar nos ajudando e apoiando como sempre para sair vencedor desse duelo — disse Delfim.

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Vitor Hugo em Santos x Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Vitor Hugo em Santos x Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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