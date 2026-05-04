Macris, Natinha e mais: saiba como ficou a seleção da Superliga do Lance!

A Superliga Feminina de vôlei 2025/26 chegou ao fim neste domingo (3), com o título do Praia Clube em cima do Minas. Após isso, a Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) divulgou a seleção do campeonato, que leva em consideração os votos dos técnicos dos 12 times da elite. No entanto, leitores do Lance!, em jogos interativos, discordaram de algumas escolhas.

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A discordância mais expressiva foi na posição de levantadora. Na seleção oficial, Jenna Gray, do Osasco, foi a escolhida. No entanto, para o público do Lance!, a vencedora deveria ter sido Macris. A responsável pela distribuição de jogo do Praia Clube, equipe campeã, recebeu 50% dos votos. Já atleta da equipe paulista ficou com cerca de 18%.

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Além disso, os leitores colocaram outra líbero no lugar de Camila Brait, do Osasco. A jogadora dessa posição que recebeu mais votos - 43% do total - foi Natinha, do Praia Clube. Por apenas um voto de diferença, o público escolheu Bernardinho, do Sesc RJ Flamengo, como melhor técnico, ao invés de Rui Moreira, do Praia.

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➡️ Após vice, Minas se despede de Júlia Kudiess e Pri Daroit

Compare a seleção do Lance! com a oficial da CBV

SELEÇÃO DO LANCE!

Levantadora: Macris (Praia Clube)

Oposta: Bianca Cugno (Osasco)

Central: Adenízia (Praia Clube)

Central: Júlia Kudiess (Minas)

Ponteira: Simone Lee (Sesc RJ Flamengo)

Ponteira: Payton Caffrey (Praia Clube)

Líbero: Natinha (Praia Clube)

Técnico: Bernardinho (Sesc RJ Flamengo)

SELEÇÃO OFICIAL DA CBV

Levantadora: Jenna Gray (Osasco)

Oposta: Bianca Cugno (Osasco)

Central: Adenízia (Praia Clube)

Central: Júlia Kudiess (Minas)

Ponteira: Simone Lee (Sesc RJ Flamengo)

Ponteira: Payton Caffrey (Praia Clube)

Líbero: Camila Brait (Osasco)

Técnico: Rui Moreira (Praia Clube)

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Público concorda com Adenízia MVP da Superliga

No quesito de melhor jogadora da temporada da Superliga, o público concorda com a escolha de Adenízia, do Praia Clube. Ela recebeu 57% dos votos.

A central foi pilar do título do Praia Clube na competição. Adenízia, capitã do time de Uberlândia, terminou a temporada como a nona maior pontuadora - 360 acertos - e segunda melhor bloqueadora, com 104 pontos nesse fundamento.

Adenízia, central e capitã do Praia Clube (Foto: Wander Roberto/ Inovafoto/ CBV)

Leitores votam em Júlia Kudiess como a melhor da final

Apesar do dia ter sido do Praia e de Michelle, eleita a melhor jogadora da final, os leitores do Lance! escolheram Júlia Kudiess, do Minas, para receber esse prêmio. Ela recebeu 33% dos votos. Em seu jogo de despedida pela equipe, Kudiess marcou nove pontos.