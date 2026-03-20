Morre Chuck Norris, astro de filmes de ação e especialista em artes marciais

Astro de filmes de ação e seis vezes campeão mundial de karatê, Chuck Norris morreu nessa quinta-feira (19), aos 86 anos. O ator havia sido levado às pressas a um hospital do Havaí no mesmo dia. A família confirmou a morte do ator, mas não revelou a causa.

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"Para o mundo, ele era um praticante de artes marciais, ator e um símbolo de força. Para nós, ele era um marido dedicado, um pai e avô amoroso, um irmão incrível e o coração da nossa família", escreveram os familiares no perfil oficial do ator no Instagram.

Mundialmente conhecido pelos filmes de ação, especialmente os produzidos entre os anos 1970 e 1990, Chuck Norris era especialista em artes marciais. Ele foi campeão mundial de karatê na categoria meio-médio por seis vezes seguidas a partir de 1968. Em 1969, Chuck Norris recebeu a "Tríplice Coroa" por causa de sua invencibilidade em torneios profissionais. Durante a carreira profissional como lutador, venceu 65 lutas e perdeu apenas cinco.

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Durante a chamada "era de ouro" do karatê, período compreendido entre as décadas de 1960 e 1980, Chuck Norris venceu inúmeras lutas contra competidores famosos, como Joe Lewis, considerado um dos responsáveis por popularizar o karatê de contato total e o kickboxing aos Estados Unidos.

Além do karatê, Chuck Norris era especialista em outras modalidades. Em 1997, ele se tornou a primeira pessoa a receber o título de Grão-Mestre Faixa Preta 8º Dan em taekwondo no ocidente, além de ser detentor da faixa preta 10º Dan. Ele também era faixa preta em jiu-jitsu, tang soo do (uma arte marcial coreana) e judô. Além disso, fundou sua própria disciplina, o chun kuk do

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