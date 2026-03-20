Grêmio atualiza lesão grave de Marlon e informa prazo de recuperação; veja

O Grêmio venceu o Vitória por 2 a 0 na quinta-feira (19), na Arena do Grêmio, em partida válida pela sétima rodada do Brasileirão. Após o triunfo, o Tricolor confirmou que o lateral-esquerdo Marlon sofreu uma fratura no tornozelo direito.

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Segundo o Grêmio, Marlon será submetido a cirurgia na tarde desta sexta-feira (20), no hospital em que já se encontra internado em Porto Alegre. O retorno aos gramados está estimado em cinco meses. Abaixo, veja a nota do Imortal:

— O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense informa que o lateral-esquerdo Marlon teve constatada fratura do tornozelo direito e será submetido a cirurgia na tarde desta sexta-feira, no Hospital Moinhos de Vento. O prazo de retorno é estimado em cinco meses.

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Aos 31 minutos do segundo tempo, o defensor levou a pior em uma dividida com Caique, meio-campista do Vitória. O lance gerou reação imediata em campo e nas arquibancadas. Jogadores como Willian, do Grêmio, chegaram a chorar no gramado, enquanto torcedores rezavam, alguns em desespero, tamanha a gravidade da cena.

A ambulância foi acionada para retirar o atleta, com a perna imobilizada, e a torcida gritou seu nome enquanto ele deixava o campo. O lateral-esquerdo retornava ao time após ficar fora da partida anterior, contra a Chapecoense, por conta de uma virose, e atuava como capitão da equipe.

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Marlon, do Grêmio, participa da partida contra o Vitória, válida pela sétima rodada do Brasileirão de 2026, na Arena do Grêmio (Foto: Willian Abi/Gazeta Press)

Grêmio 2️⃣⚔️0️⃣ Vitória

Nas quatro linhas, o Grêmio abriu o placar, aos 27' do primeiro tempo, com gol contra do zagueiro do Vitória, Camutanga, que, ao tentar cortar a bola na pequena área, acabou desviando para a própria meta. Aos 9' da segunda etapa, o Tricolor ampliou com Francis Amuzu, que recebeu um longo lançamento do goleiro Weverton, avançou do lado esquerdo para o meio e, diante de Lucas Arcanjo, finalizou da entrada da área com a perna direita.

Com o resultado, a equipe treinada por Luis Castro subiu para a sétima colocação do campeonato: são 11 pontos em sete rodadas, fruto de três vitórias, dois empates e duas derrotas, além de 12 gols marcados e dez sofridos. O time comandado por Jair Ventura, por outro lado, está na 13ª posição, com sete pontos em seis jogos, resultado de duas vitórias, um empate e três derrotas, com sete gols anotados e dez contra.

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