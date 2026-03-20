O atacante Hulk, do Atlético-MG, usou as redes sociais para agradecer o atendimento do Hospital Público Risoleta Neves após sua filha Zaya, de três anos, ser internada com anafilaxia (reação alérgica grave) na noite de quarta-feira (18).

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A criança sofreu uma reação alérgica grave após comer um biscoito de amendoim. Na manhã de quinta-feira (19), o jogador informou que a menina recebeu alta e já está em casa.

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Susto para Hulk

O episódio aconteceu enquanto Hulk estava na Arena MRV durante a vitória do Galo por 1 a 0 sobre o São Paulo. Ao receber a notícia da internação, o atacante deixou o estádio às pressas.

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Camila Sousa, esposa de Hulk, informou que Zaya possui alergia a amendoim. A menina começou a apresentar os sintomas alérgicos imediatamente após consumir o biscoito.

Mesmo com vitória, Hulk sai preocupado de Arena MRV (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Agradecimento do jogador

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Em suas redes sociais, Hulk relatou detalhes dos momentos de tensão e demonstrou profunda gratidão ao SUS Sistema Único de Saúde) pelo atendimento de excelência à sua filha.

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- Ontem tivemos um susto. Minha filha Zaya, de três anos, teve um quadro de anafilaxia que pode evoluir de forma grave [...]. Quero deixar aqui meu agradecimento profundo a toda equipe do Hospital Público Risoleta Neves, em Belo Horizonte. Desde a recepção até cada profissional de saúde que atendeu a minha filha, fomos acolhidos com atenção, rapidez e, acima de tudo, humanidade. Vocês foram essenciais naquele momento - escreveu o atacante.

O jogador também manifestou reconhecimento pelo trabalho dos profissionais de saúde:

- Isso não é só medicina, é cuidado, é dedicação, é propósito. Meu respeito e admiração a todos vocês. Vocês fazem a diferença na vida das famílias - concluiu Hulk.

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