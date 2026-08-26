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Sem Allan, Abel Ferreira muda escalação do Palmeiras para enfrentar o Santos

Verdão está pronto para encarar o Santos logo mais, às 21h30 (de Brasília), pelo jogo da ida das quartas de final da Copa do Brasil

PorRafaela CardosoSão Paulo (SP)
26/08/2026 20:37
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Treinador do Palmeiras, Abel Ferreira
Treinador do Palmeiras, Abel Ferreira. (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Aniversariante do dia, o Palmeiras está pronto e escalado para enfrentar o Santos, no Nubank Parque, às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Para esta partida, a principal baixa fica por conta do meia-atacante Allan, acertado com o Manchester City e que não vestirá mais a camisa alviverde.

➡️Palmeiras faz aniversário e revive decisão histórica no mesmo dia de duelo com o Santos

Com isso, o técnico Abel Ferreira escalou a equipe com dois zagueiros, assim como manteve a dupla ofensiva formada por Flaco López e Vitor Roque, mas fez mudanças no setor ofensivo, colocando Mauricio e Jhon Arias juntos.

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Escalação do Palmeiras para enfrentar o Santos tem:

Carlos Miguel; Giay, Murilo, Gustavo Gómez e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira e Mauricio; Jhon Arias, Flaco López e Vitor Roque

Desfalques: Jefté (cirurgia no joelho direito), Paulinho (transição física) e Ramón Sosa (lesão na coxa esquerda)

➡️ A caminho do City, Allan não enfrenta o Santos; veja quanto fica com o Palmeiras

Histórico de Palmeiras x Santos na Copa do Brasil

Palmeiras Santos já se encontraram duas vezes na história da Copa do Brasil. Em ambas, o Verdão saiu vencedor. A primeira foi nas semifinais de 1998, após empates em 1 a 1 no Palestra Italia, e 2 a 2 na Vila Belmiro, os comandados de Luiz Felipe Scolari passaram de fase pelo antigo critério de maior número de gols como visitante e, posteriormente, se sagraram campeões diante do Cruzeiro.

O encontro mais recente foi na decisão de 2015. O então time de Marcelo Oliveira foi campeão nos pênaltis, após derrota por 1 a 0, na Vila Belmiro, e vitória por 2 a 1 no Nubank Parque.

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Jogadores do Palmeiras celebrando gol marcado
(Foto: Étore Vasconcelos/AtoPress/Folhapress)


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